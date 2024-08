L'évaluation de la validité des refus d'assurance pourrait s'avérer bénéfique.

Si votre demande d'assistance de sécurité fondamentale a été refusée, ou que le calcul monétaire n'était pas précis, vous n'êtes pas tenu d'accepter cette conclusion. Voici vos options potentielles :

Manque de ressources, revenu insuffisant : Si vous ne pouvez pas subvenir à vos besoins en Allemagne, vous pourriez être éligible pour une certaine sécurité de base, comme une pension ou une allocation pour handicapés, ou une aide au chômage. Vous devrez demander ces prestations à l'office local de bienfaisance ou à l'agence pour l'emploi. Cependant, tout le monde n'obtient pas les prestations auxquelles il a droit. Si votre demande est refusée ou que l'allocation est insuffisante, il pourrait être judicieux de contester la décision.

Vous pouvez la contester en déposant une protestation, comme le suggère un dépliant du ministère fédéral allemand du Travail. Vous trouverez les informations sur où et quand déposer votre protestation dans votre avis de décision. Généralement, vous devrez la déposer par écrit dans un mois suivant la réception de l'avis. Si vous avez besoin d'aide, vous pouvez vous adresser à un centre de conseil affilié à VdK ou SoVD, ou consulter un spécialiste en droit social.

Si votre protestation est également rejetée, votre seule option restante est d'engager des poursuites judiciaires. Selon le ministère fédéral allemand du Travail, vous devrez déposer un procès contre le tribunal social pour faire valoir toute réclamation potentielle. Bien qu'il n'y ait pas d'obligation de représentation légale, il pourrait être judicieux de consulter un représentant légal expérimenté et compétent.

Cela pourrait en valoir la peine, selon Mohamed El-Zaatari. C'est un avocat et le directeur du département juridique de Rightmart, qui est censé être le plus grand cabinet d'avocats allemands en matière de droits des consommateurs. El-Zaatari affirme qu'au moins la moitié des décisions d'aide au chômage sont défectueuses. Par conséquent, il est presque négligent de ne pas contester une décision. La plupart des décisions défectueuses sont corrigées pendant la procédure d'objection, et l'action en justice est souvent inutile.

Si vous n'êtes pas satisfait de la décision concernant votre protestation, il pourrait être judicieux de consulter un professionnel du droit. Il peut vous fournir des lumières sur la nécessité d'une action en justice supplémentaire.

Comprendre les complexités du droit social et les nuances de votre cas peut nécessiter des conseils d'expert, ce qui rend l'avis d'un avocat spécialisé crucial.

