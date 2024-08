L'évaluation de Covesto par ADNOC est sur le point d'être achevée, ce qui entraîne une tendance à la hausse de leurs actions.

Depuis un certain temps, Adnoc cherche à racheter la société chimique Covestro. Des informations de plusieurs sources indiquent que l'évaluation financière de Covestro est sur le point d'être terminée. Un prix proposé de 62 euros par action pour cette société du DAX est toujours étudié.

Selon trois sources proches du dossier, la phase d'examen est dans sa phase finale, les principaux problèmes ayant été abordés. Une annonce pourrait être faite en septembre, en tenant compte du prix proposé de 62 euros par action Covestro. Ni Covestro, ni Adnoc, ni Bloomberg n'ont souhaité commenter.

À la Bourse, les actions Covestro ont augmenté de jusqu'à 5,7 % à 56,90 euros, atteignant leur plus haut niveau depuis presque trois ans. Elles étaient également le meilleur performer du DAX. À la fin juin, Covestro a annoncé avoir entamé des négociations concrètes avec Adnoc.

La société pétrolière d'Abu Dhabi avait précédemment fait allusion à une offre potentielle de 62 euros par action, sous réserve des résultats de l'examen financier de Covestro. Cela valoriserait la société du DAX à 11,7 milliards d'euros. À la fin juillet, le directeur financier Christian Baier a déclaré que des progrès avaient été réalisés dans les discussions avec Adnoc, les négociations restant très coopératives.

Covestro était autrefois la division plastique de Bayer, qu'elle a introduite en bourse en 2015. La société emploie environ 17 500 personnes dans le monde, dont près de 7 000 en Allemagne. Covestro produit des précurseurs pour divers secteurs, tels que l'automobile, le mobilier, les appareils et la construction. On les trouve dans les matelas, les sièges de voiture, les pales d'éoliennes, entre autres.

Le rachat éventuel de Covestro par Adnoc, si réussi, pourrait avoir un impact significatif sur l'industrie chimique, compte tenu du rôle de Covestro en tant que principal fournisseur de précurseurs pour divers secteurs. Despite the ongoing negotiations and financial assessment, Adnoc has not disclosed any official plans to expand its presence in the chemical industry through this acquisition.

Lire aussi: