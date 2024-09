L'Europe continue d'acheter près d'un cinquième de ses approvisionnements en gaz naturel en Russie.

Malgré le conflit en Ukraine en cours, l'Union européenne continue d'importer près d'un cinquième de son gaz naturel de Russie. Selon un rapport énergétique publié par la Commission européenne à Bruxelles mercredi, les importations ont même augmenté par rapport à l'année précédente. Pour la Slovaquie, la Hongrie et l'Autriche, la Russie reste leur principal fournisseur de gaz.

Au cours des six premiers mois de 2024, les pays de l'UE ont importé 18 % de leur gaz naturel de Russie, soit 25,4 milliards de mètres cubes. Cela représente une augmentation significative par rapport aux 14 % de l'année précédente, soit 21,2 milliards de mètres cubes. En conséquence, la Russie a dépassé les États-Unis et a retrouvé sa place de deuxième plus grand fournisseur de gaz de l'UE, derrière la Norvège, comme l'avait précédemment mentionné le think tank bruxellois Bruegel.

La commissaire à l'Énergie, Kadri Simson, a encouragé les États membres à renforcer leurs efforts pour devenir indépendants de la Russie. Cependant, elle a noté que la Russie ne peut plus manipuler l'UE en contrôlant son approvisionnement en gaz. En 2021, les pays de l'UE ont supposedly comblé 45 % de leur demande grâce au gaz naturel russe transporté par pipeline ou sous forme de GNL.

À la suite du lancement de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, les pays de l'UE ont promis de mettre fin rapidement aux importations de combustibles fossiles russes, tels que le pétrole et le gaz. Cependant, un interdiction d'importation de gaz n'est toujours pas mise en œuvre en raison de désaccords entre les États membres.

