L'Europe a récemment réduit les taxes à l'importation sur les automobiles fabriquées par Tesla en Chine.

Le mouvement significatif a lieu deux mois après que l'UE a augmenté les taxes sur tous les véhicules électriques importés de Chine, invoquant des "subventions nationales inégales" qui ont injustement favorisé les fabricants chinois de véhicules électriques au détriment de leurs homologues européens.

Tesla, qui dispose d'une usine près de Berlin mais exporte de nombreux véhicules fabriqués en Chine vers l'Europe, a demandé à l'UE de réexaminer son taux initial de 20,8 %.

Le mardi, la Commission européenne, le corps dirigeant de l'UE, a réduit le taux à 9 %. Ce chiffre s'ajoute à la taxe de 10 % déjà imposée sur tous les véhicules électriques importés, mais reste notablement inférieur aux taxes supplémentaires comprises entre 17 % et 36,3 % imposées à d'autres fabricants automobiles chinois.

La Commission européenne a justifié le tarif sur la base de la "quantité de subventions" reçues par Tesla en Chine.

"Nous avons visité la Chine et effectué les mêmes vérifications que celles effectuées sur les autres exportateurs chinois examinés", a déclaré la Commission. CNN a contacté Tesla pour obtenir un commentaire.

Gregor Sebastian, analyste principal du groupe de réflexion Rhodium, a exprimé sa surprise face au taux de taxe supplémentaire de 9 % imposé à Tesla. Il a fait référence à des prêts locaux et à des batteries subventionnées par le fabricant chinois de batteries CATL.

"Cependant, faire un argument convaincant ici sans toutes les entrées et la méthodologie de la Commission est difficile", a ajouté Sebastian.

La taxe supplémentaire reste préjudiciable pour Tesla, mais pourrait offrir à l'entreprise "quelque marge de manœuvre" par rapport à SAIC, son principal rival européen, selon Sebastian, qui prévoit que "SAIC rencontrera des défis substantiels".

SAIC, propriété du gouvernement chinois et connue pour la marque MG, a été frappée d'une taxe supplémentaire de 36,3 %, étiquetée pour les "sociétés non coopératives", selon la Commission.

Geely, propriétaire de Volvo en Suède, fait face à une taxe supplémentaire de 19,3 %. BYD, qui concurrence Tesla pour être le plus grand vendeur de véhicules électriques au monde, est soumis à un taux de taxe supplémentaire de 17 %.

Les taxes sont quelque peu moins sévères que les taxes initialement proposées après une enquête approfondie et les commentaires des constructeurs automobiles, selon la Commission.

Certaines entreprises chinoises en coentreprises avec des constructeurs automobiles de l'UE peuvent même être éligibles pour des taxes réduites, fixées à 21,3 %, par rapport au taux plus élevé de 36,3 % par défaut.

Le ministère chinois du Commerce a manifesté son opposition et sa préoccupation majeure concernant la décision de l'UE sur les taxes sur les véhicules électriques, après une enquête approfondie sur les véhicules électriques chinois. Le ministère a qualifié les conclusions de l'enquête de "déformées" et a promis de "défendre vigoureusement les droits légitimes des entreprises chinoises".

Tesla vs. BYD

Après la mise en œuvre des taxes de l'UE en juillet, Tesla a augmenté le prix de sa Model 3 en Europe d'environ 4 %, soit 1 500 € (1 666 $), attribuant les taxes supplémentaires.

Cependant, la Model 3 reste plus abordable que la BYD Seal, selon George Whitcombe, analyste en recherche automobile chez Rho Motion. "Maintenant, avec la taxe supplémentaire de Tesla qui est réduite... la Model 3 aidera à rester compétitive avec d'autres véhicules électriques chinois en Europe."

BYD, quant à lui, n'a pas encore ajusté ses prix en Europe malgré une taxe supplémentaire importante.

"BYD a une capacité supérieure à absorber ces taxes supplémentaires en raison de ses coûts de production plus faibles par rapport à ses prix en Europe", a déclaré Sebastian du groupe Rhodium. Il estime que BYD pourrait absorber une taxe supplémentaire de l'UE allant jusqu'à 45 %.

L'entreprise pourrait augmenter ses exportations de véhicules électriques hybrides, car les taxes ne s'appliquent qu'aux véhicules électriques, selon Sebastian. La production future sans taxe en Turquie pour le marché de l'UE est également une possibilité pour BYD. Les importations de Turquie ne sont pas soumises à des taxes.

Malgré des taxes plus élevées, les fabricants chinois de véhicules électriques sont peu susceptibles d'abandonner l'Europe, qui représente plus d'un tiers de leurs exportations annuelles, surpassant le volume d'exportations combinées des cinq plus grands marchés suivants, selon Citi.

Les fabricants automobiles chinois réalisent des marges bénéficiaires importantes sur leurs ventes en Europe, a déclaré Whitcombe.

CNN's Simone McCarthy et Shawn Deng ont contribué à cet article.

