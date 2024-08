L'Europe a récemment réduit les droits de douane sur les automobiles fabriquées par Tesla en Chine.

Le mouvement significatif intervient deux mois après que l'UE a augmenté les taxes sur tous les véhicules électriques importés de Chine, invoquant des "subventions injustes" qui bénéficient aux fabricants de véhicules électriques chinois, causant préjudice aux fabricants européens.

Tesla, une entreprise qui possède une usine près de Berlin mais exporte de nombreux véhicules fabriqués en Chine vers l'Europe, avait demandé à l'UE de réévaluer son taux de taxe initial de 20,8 %.

Mardi, la Commission européenne, le corps exécutif de l'UE, a réduit ce taux à 9 %. Cette taxe, en plus de la taxe existante de 10 % de l'UE sur toutes les importations de véhicules électriques, est toujours inférieure aux taxes supplémentaires comprises entre 17 % et 36,3 % imposées à d'autres constructeurs automobiles chinois.

La Commission européenne a expliqué que le montant de la taxe correspondait au "montant des subventions" reçues par Tesla en Chine. Ils ont mené des enquêtes lors d'une visite en Chine et ont examiné d'autres exportateurs de véhicules chinois de manière similaire, comme mentionné dans un communiqué. CNN a contacté Tesla pour obtenir un commentaire.

Gregor Sebastian, analyste principal du think tank Rhodium Group, a exprimé sa surprise face à la taxe supplémentaire réduite de "seulement 9%" pour Tesla. Il a fait référence à des prêts de gouvernement local et à des batteries subventionnées du fabricant chinois de batteries CATL. Cependant, il a ajouté que plus de contexte et de méthode étaient nécessaires pour argumenter fermement.

Malgré la taxe réduite, Sebastian a qualifié cela de "toujours négatif" pour Tesla, mais cela pourrait offrir à l'entreprise "quelque marge de manœuvre" par rapport à son principal concurrent européen, SAIC. Il a suggéré que SAIC rencontrerait des difficultés significatives.

SAIC, un constructeur automobile chinois détenu par l'État, est soumis à une taxe supplémentaire de 36,3 %, tandis que Geely, qui possède la Suède Volvo, et BYD, qui rivalise avec Tesla pour devenir le plus grand vendeur de véhicules électriques au monde, sont soumis à des taxes supplémentaires de 19,3 % et 17 %, respectivement.

La Commission européenne a mentionné que ces taxes étaient quelque peu inférieures aux taxes proposées suite à une analyse plus approfondie et aux commentaires des constructeurs automobiles. Certaines entreprises chinoises en partenariat avec des constructeurs automobiles de l'UE pourraient également bénéficier de taxes plus basses de 21,3 %, au lieu du tarif plus élevé de 36,3 %, en raison de leurs collaborations.

Après l'imposition des taxes initiales en juillet, Tesla a augmenté le prix de son modèle 3 en Europe d'environ 4 %, soit 1 500 € (1 666 $), invoquant les taxes supplémentaires. Cependant, le modèle 3 reste moins cher que le BYD Seal, selon George Whitcombe, analyste en recherche automobile chez Rho Motion. Avec la taxe supplémentaire réduite pour Tesla, le modèle 3 maintiendra sa compétitivité avec d'autres véhicules électriques chinois en Europe.

À l'inverse, BYD n'a pas encore augmenté ses prix en Europe Despite the substantial additional tariff. According to Sebastian, BYD has the capacity to absorb these additional taxes without significant impact on their prices in Europe, estimating that BYD could endure an additional EU tax of up to 45%.

BYD could also boost its exports of plug-in hybrid electric vehicles as the taxes only impact battery electric vehicles. In the future, BYD could avoid taxes altogether by manufacturing cars in Turkey for the EU market, as imports from Turkey are tax-exempt.

Tesla's reduced tax rate of 9% in the EU's electric vehicle import taxes is still higher than the rates for its major European competitors, indicating a potential business disadvantage. However, the lower tax compared to the initial rate of 20.8% could help Tesla maintain competitiveness in the European market.

The European economy's decision to lower taxes for electric vehicle importers, such as Tesla, is seen as an attempt to stimulate the electric vehicle business, promoting sustainable economic growth and competitiveness in the global market.

