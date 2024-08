- Leur situation est critiquée par Leitl: "Ces personnes sont des personnalités de bonne réputation".

Avant le deuxième match de niveau contre le Hambourg SV, l'entraîneur Stefan Leitl a abordé l'ambiance défavorable à Hannover 96. "Nous avons subi une défaite. Nous pourrions en subir une ou deux autres. D'autres équipes subiront également des défaites. Nous devons mieux gérer cette situation," a commenté Leitl après leur élimination en coupe contre Arminia Bielefeld.

Récemment, les joueurs de 96 ont trébuché lors de leur match d'ouverture, s'inclinant 0:2 face à une équipe de troisième division. Le directeur sportif Marcus Mann a qualifié cela de "football léthargique sur un train." Le membre du conseil de surveillance Martin Kind a exprimé ses préoccupations quant au manque de progrès.

À l'approche de la rencontre contre le HSV (vendredi, 18h30/Sky), Leitl a mis en avant leur bon début de campagne en 2ème Bundesliga. "Nous en sommes maintenant au troisième jour de match, avec quatre points, aucun but encaissé, un match à domicile et un public de 50 000 : nous avons besoin d'énergie," a-t-il déclaré lors de sa conférence de presse. "De la part de tous ceux qui peuvent apporter de l'énergie, nous avons besoin d'énergie, de soutien, de confiance dans l'équipe. C'est une bonne équipe, avec de bons joueurs."

Après le prochain derby du Nord vendredi soir, l'équipe de Basse-Saxe souhaite faire entrer quelques nouveaux visages avant la fin de la période des transferts le 30 août. Ils cherchent principalement des renforts pour le milieu de terrain défensif, l'aile gauche et la défense. "Nous renforcerons nos rangs si une opportunité se présente," a conclu Leitl.

