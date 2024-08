- Leur période de lune de miel a pris fin, publiquement, pour "Bennifer".

Bennifer 2.0 : leur passé est aussi historique que la saga du couple de pouvoir original. Après avoir échoué à nouer le mariage dans les années 2000, la relation de Jennifer Lopez et Ben Affleck s'est effondrée, mais ils se sont finalement mariés en 2022. Cependant, Lopez a depuis déposé une demande de divorce. Les tensions entre les deux stars mondiales ont prétendument commencé peu après leur mariage.

Jennifer Lopez et Ben Affleck : tensions pendant la lune de miel

Pendant leur lune de miel en Italie, Lopez et Affleck ont visité des endroits comme le lac de Côme. Au début, il semblait qu'ils partageaient ce voyage avec le monde. Cependant, où qu'ils aillent, ils étaient harcelés par les paparazzi, une situation qui a prétendument rendu Affleck mal à l'aise. Une source a déclaré à "Page Six" que Lopez est une superstar internationale, et il était étrange pour Affleck qu'ils soient constamment suivis. Lorsque les caméras flashantes leur ont laissé un moment de répit, il y avait un silence tendu entre eux. Une période censée être la plus heureuse de leur jeune mariage s'est révélée être un défi.

Affleck était prétendument dans un état vulnérable lorsqu'il s'est reconcilié avec Lopez. Il avait récemment surmonté ses luttes contre la toxicomanie. Selon la source, il était "anxieux et excité" au sujet de leur relation naissante, ce qui a peut-être contribué aux premières tensions. Malheureusement, il a rencontré le même problème qu'avant : soutenir la célébrité de Lopez, une tâche qu'il a trouvée difficile. Contrairement à Lopez, qui fleurit sous les projecteurs, Affleck préfère la solitude et protège sa vie privée autant que possible.

Affleck aspire à la vie privée

Alors que Lopez se régale de la célébrité et est généralement entourée d'une grande suite, Affleck préfère rester seul. Les nombreuses photographies de lui avec une expression renfrognée dans les rues de Los Angeles ont atteint presque une légendaire status. Il semble que le mariage de Bennifer se brise à cause des mêmes différences qui ont conduit à leur séparation en 2004.

Les rapports suggèrent qu'Affleck a trouvé l'attention qui entourait son partenaire à l'époque inconfortable. Il voulait être reconnu pour son travail en tant que réalisateur sérieux plutôt que d'être simplement vu comme le mari de Lopez.

Malgré l'attention médiatique constante, Affleck a exprimé son inconfort d'être connu principalement en tant que mari de Jennifer Lopez pendant leur mariage. Son désir de vie privée et sa concentration sur sa carrière de réalisateur semblaient en contradiction avec la célébrité florissante de Lopez et sa grande suite, rappelant les défis qu'ils ont rencontrés dans leur relation antérieure.

Le silence tendu et la tension pendant leur lune de miel en Italie, associés à la vulnérabilité d'Affleck suite à sa guérison de la toxicomanie, ont encore plus tendu leur relation, entraînant prétendument la rupture de leur mariage.

