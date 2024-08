- Leur jardin commémoratif de Londres prend forme

Des plans sont en cours pour commémorer le 100ème anniversaire de la reine Elizabeth (1926-2022) en 2026. La Royal Parks charity a annoncé que l'autorisation de construire a été accordée pour un nouveau jardin dans le parc royal de Regent's Park à Londres pour célébrer la vie de la reine. La mère du roi Charles III (75 ans) était le monarque ayant régné le plus longtemps dans l'histoire britannique, étant décédée en septembre 2022 à l'âge de 96 ans. Elle aurait fêté son 100ème anniversaire le 21 avril 2026.

Étang, Promenade et Jardin de Fleurs

"Un nursery désaffecté au cœur du parc de Regent's Park est en train d'être transformé en un magnifique jardin de deux hectares qui devrait ouvrir en 2026 pour célébrer le centenaire de la reine défunte", indique le communiqué de la Royal Parks. "Le jardin comportera un étang rond qui améliorera l'habitat pour la faune, une promenade centrale avec une plateforme praticable sur l'étang, et un jardin de fleurs vibrant mettant en valeur les espèces significatives pour la reine défunte."

Dans une vidéo en coulisses, Matthew Halsall, responsable principal du projet de paysage, explique que les anciennes zones de culture sont transformées en un jardin qui "transforme le gris en vert". Il complétera les jardins historiques du parc de Regent's Park tout en introduisant des innovations durables.

La tour d'eau deviendra une plateforme d'observation

Les plans prévoient la conversion d'une ancienne tour d'eau en une plateforme d'observation praticable avec une vue panoramique sur les jardins. La tour offrira également un habitat pour les oiseaux, les chauves-souris et d'autres animaux. Le jardin "augmentera significativement la biodiversité dans le parc grâce à divers habitats tels que les plantations riches en nectar, les prairies, les bois et les haies pour accueillir la faune", indique le communiqué. Les normes durables incluent la réutilisation de l'acier de la serre précédente pour la nouvelle pergola et la tour d'eau réutilisée, et la conversion du béton démoli en nouveau substrat de plantation.

Selon The Telegraph, la fleur préférée de la reine sera également présente dans le jardin. La monarque défunte préférait les jonquilles, qui figuraient parmi les orchidées d'Angleterre, le stephanotis d'Écosse, les orchidées du Pays de Galles, les carnations de l'Irlande du Nord et de l'île de Man qui étaient comprises dans son bouquet de couronnement en 1953.

Un Lieu de Réflexion

"L'obtention de l'autorisation de construire est une étape excitante dans la création du nouveau jardin, conçu comme un lieu paisible et accessible pour la réflexion. Il offrira un refuge paisible à l'écart de l'agitation de la ville", a déclaré Andrew Scattergood, directeur général de Royal Parks. "Cet espace ajoutera deux hectares de parcland biodiversité que tout le monde pourra profiter et explorer."

Des plans pour un jardin mémorial pour se souvenir de la vie de la reine Elizabeth ont été annoncés Previously, et des événements publics ont été organisés en janvier pour recueillir des commentaires des résidents.

