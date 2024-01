L'étude "Threat Matrix" révèle que les joueurs de football et de basket-ball "subissent d'horribles abus en ligne".

Depuis plusieurs années, les entreprises de médias sociaux mettent en œuvre de nouveaux protocoles de protection pour tenter de prévenir les abus en ligne des stars du sport.

Mais ce rapport, réalisé conjointement par la FIFPro, le syndicat mondial des footballeurs, et par la NBPA et la WNBPA, les syndicats représentant les joueurs de la NBA et de la WNBA, semble indiquer que ces organisations ont encore beaucoup de travail à faire.

L'étude a porté sur la période allant de mai à septembre 2021 et a suivi les mentions d'environ 80 footballeurs jouant en Europe et en Amérique du Sud et de 80 basketteurs de la NBA et de la WNBA, ces athlètes totalisant 200 millions d'adeptes.

Le rapport révèle que les joueurs reçoivent des centaines de commentaires "abusifs", notamment des messages racistes et des "propos menaçants ou violents".

"Les joueurs de tous les sports partagent des profils de risque similaires et subissent d'horribles abus en ligne sur leur lieu de travail, ce qui a un impact sur leur bien-être mental, leur mode de vie et leurs performances", indique l'étude dans l'une de ses conclusions.

À l'aide d'une technologie appelée "Threat Matrix", la société de science des données Signify Group a pu suivre plus de 7,3 millions de tweets visant des footballeurs et des basketteurs à l'aide de la fonction "@".

Initialement utilisée pour rechercher des menaces de mort et des comportements dangereux, la "Threat Matrix" a vu sa bibliothèque s'enrichir au cours des 18 derniers mois pour inclure "des centaines de termes discriminatoires et abusifs englobant le racisme, l'homophobie et la misogynie", ainsi que des emojis.

Tous les tweets signalés par la technologie comme offensants, menaçants ou abusifs sont ensuite examinés individuellement par des analystes pour s'assurer qu'il n'y a pas d'erreur.

Au total, la FIFPro indique que l'étude a détecté 1 558 messages abusifs envoyés par 1 455 comptes différents dans les ligues de football, la NBA et la WNBA concernées.

Selon la répartition, 648 tweets abusifs ont été adressés à des joueurs de la NBA, 427 à des footballeurs et 398 à des stars de la WNBA.

Les abus sexistes et homophobes sont les catégories les plus importantes d'abus ciblés à l'encontre des joueuses de la WNBA. Quatre cas d'abus ciblés sur cinq dans la WNBA comprenaient des messages sexuellement explicites ou de harcèlement, tandis que le sexisme et l'homophobie représentaient la majorité (90 %) des abus ciblés détectés dans le football féminin.

Principales conclusions du rapport

1. Le bien-être des joueurs en danger : Les joueurs de tous les sports présentent des profils de risque similaires et sont victimes de terribles abus en ligne sur leur lieu de travail, ce qui a un impact sur leur bien-être mental, leur mode de vie et leurs performances. 2. Les mêmes schémas d'abus : Les abus en ligne suivent des tactiques similaires et une catégorisation des abus sur les médias sociaux dans les industries du sport et les juridictions.3. Une question de sécurité au travail : Les joueurs sont souvent la cible des adeptes des comptes de leur propre équipe, des sponsors, des organisateurs de compétitions et des médias.4. Une attaque contre les personnalités et leur identité : Les abus en ligne créent un environnement qui attaque le caractère et la personnalité des joueurs et les obligent à se cacher et à s'éloigner de ce qu'ils sont et veulent être.5. La solidarité et le soutien à des causes progressistes déclenchent des abus : Les joueurs qui expriment leur solidarité pour des questions sociales reçoivent presque toujours un torrent d'abus (par exemple, l'homophobie).6. Les mesures de sécurité pour les joueurs sont souvent absentes : Bien que les joueurs puissent être protégés contre les abus en ligne, les mesures de sécurité spécifiques ne sont souvent pas suffisamment mises en œuvre.7. Un manque de modération et de régulation : Une grande majorité des contenus détectés reste en ligne et visible par le public (87 %), ce qui révèle un manque de réglementation et de surveillance.

Un lieu dangereux

Les abus sur les médias sociaux ne sont pas un problème exclusif à Twitter. Cependant, Twitter permet au public d'accéder à sa programmation, alors que ce type d'étude n'aurait pas été possible sur Instagram et Facebook.

"Les médias sociaux manquent de garde-fous viables et utiles pour protéger les athlètes et, malgré la formulation récente de nouvelles propositions de réglementation au Royaume-Uni, dans l'UE et aux États-Unis, rien n'indique que les garde-fous nécessaires seront mis en place", écrit dans l'étude le Dr William D. Parham, directeur du programme de santé mentale et de bien-être de l'APNB.

M. Parham explique que les conséquences "indubitablement déclenchées par l'abus des médias sociaux" comprennent la dépendance aux médias sociaux, l'anxiété, la dépression, la tristesse, les pièges associés aux comparaisons sociales, la jalousie, les sentiments d'inadéquation, le retrait social et l'isolement, le suicide et les troubles du sommeil.

Lorsqu'ils sont considérés dans des contextes tels que la race, l'ethnicité, le genre, l'identité sexuelle, la notoriété ou le statut de "célébrité", les athlètes peuvent être peu enclins à admettre qu'ils se sentent affectés par l'abus des médias sociaux", ajoute M. Parham.

"Ils peuvent choisir, au contraire, de faire comme si tout allait bien pour eux. Ces stratégies d'autoprotection impliquant le camouflage et la dissimulation peuvent exposer les athlètes à un plus grand risque de passer à travers les mailles du filet des soins et des sensibilités et de ne pas recevoir le soutien et les conseils avisés qui pourraient les aider à mieux gérer leurs réactions aux abus sur les médias sociaux."

"Nous nous engageons à combattre les abus motivés par la haine, les préjugés ou l'intolérance et, comme indiqué dans notre politique de conduite haineuse, nous ne tolérons pas l'abus ou le harcèlement de personnes sur la base de la race, de l'ethnie, du genre, de l'identité de genre ou de l'orientation sexuelle", a déclaré un porte-parole de Twitter à CNN dans un communiqué.

"Aujourd'hui, plus de 50 % des contenus violents sont mis en évidence par nos systèmes automatisés, ce qui réduit encore le fardeau des individus qui doivent signaler les abus. Bien que nous ayons récemment fait des progrès en donnant aux gens un plus grand contrôle pour gérer leur sécurité, nous savons qu'il y a encore du travail à faire."

Selon Twitter, l'entreprise n'a pas reçu les données des comptes et des tweets inclus dans le rapport et n'est donc pas en mesure de les commenter spécifiquement, bien qu'elle accueille favorablement les critiques de tiers pour aider à améliorer l'expérience des utilisateurs sur sa plateforme.

S'adressant à CNN l'année dernière, Thierry Henry a déclaré que les médias sociaux n'étaient "pas un endroit sûr et que ce n'était pas un environnement sûr", après que l'ancien international français eut annoncé qu'il supprimerait ses comptes jusqu'à ce que les sociétés de médias sociaux fassent davantage pour mettre fin aux abus en ligne.

L'attaquant du Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé, a expliqué à CNN que les attaques qu'il a reçues après l'élimination de la France de l'Euro 2020 l'ont blessé et ont été difficiles à supporter.

Minimiser le comportement

En plus de Twitter, la FIFPro indique que l'étude a également surveillé tous les points chauds sur Instagram et Facebook au cours de cette période.

Les trois syndicats de joueurs affirment que seule une action industrielle conjointe des entreprises de médias sociaux, des clubs, des organisateurs de tournois, des législateurs et des forces de l'ordre peut permettre de lutter efficacement contre la persistance des abus en ligne dont sont victimes leurs athlètes vedettes.

Dans une interview accordée à CNN et publiée mardi, Jude Bellingham, milieu de terrain de l'équipe d'Angleterre et du Borussia Dortmund, s'est demandé si les autorités du football se souciaient vraiment des abus racistes dont sont victimes les footballeurs noirs.

"Peut-être que nous sommes seuls et qu'ils ne sont pas intéressés, peut-être qu'ils s'en fichent", a-t-il déclaré. "Peut-être que c'est à moi et à nous de travailler de manière indépendante pour faire passer notre message.

Parmi les principales conclusions de l'étude, les syndicats affirment qu'il y a un manque évident de modération et de régulation ; au moment de la publication, la FIFPro affirme que 87% des abus détectés restent en ligne et visibles par le public.

"La sphère publique a généralement tendance à minimiser les comportements qui ne seraient pas tolérés dans les stades ou autres lieux physiques, alors même que les témoignages des joueurs confirment que l'accès intime à leur personnalité en ligne peut nuire à leur santé mentale et à leur bien-être", indique l'étude.

