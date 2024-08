- Lettre de condoléances pour les pizzeriens

Le prince William (42 ans) et son épouse, la princesse Kate (42 ans), ont créé un moment spécial lors des funérailles de Peter Morris, le pizzaïolo gallois. Ils ont écrit une lettre à sa veuve, lue lors de la cérémonie.

"Nous ne pouvons qu'imaginer le vide immense qu'il laissera dans votre vie, et mon cœur est avec vous et votre famille", disait la lettre, selon le journal "The Sun" qui l'a publiée. La lettre, imprimée sur papier à en-tête du palais de Kensington, était signée de la main de William avec "Mes plus sincères condoléances".

Rencontre au camion de restauration

Le couple royal a rencontré Peter Morris, décédé en mai à l'âge de 47 ans des suites d'un cancer, à son camion de restauration l'année dernière. En avril 2023, ils ont acheté 22 pizzas chez "Little Dragon Pizza Van" dans le sud du Pays de Galles pour les membres de l'équipe de sauvetage en montagne des Beacons centraux. Des photos montrent William et Kate récupérant les boîtes auprès de Morris et discutant avec lui.

Cette brève rencontre a visiblement marqué les membres de la famille royale. "Catherine et moi avons été ravis de rencontrer Pete. Nous savons que Pete était un membre de la communauté incroyablement dévoué et très respecté, comme l'ont montré les réactions à son décès", a déclaré William dans le message. Il a ajouté : "Je veux que vous sachiez que vous et votre famille êtes dans nos pensées en ce moment".

Une surprise pour la veuve

La lettre de condoléances a été une "grande surprise" pour la veuve de Peter Morris, qui l'a confié au journal. "Je ne sais même pas comment ils ont appris le décès de Pete. Peut-être que ça les a touchés parce que Kate est actuellement en traitement."

La princesse Kate a rendu public le diagnostic de cancer de son beau-père, le roi Charles III (75 ans), au début de l'année.

Peter Morris a loué le couple royal pour leur naturel après leur rencontre. "Nous avons reçu beaucoup de lettres de personnes qui aimaient Pete, mais celle de William et Kate était spéciale", a ajouté sa veuve. La lettre sera maintenant encadrée pour les filles de Morris, âgées de 5 et 8 ans.

