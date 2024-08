- L'étoile et le marin d'or de la DFB séparés

Lea Schüller (26 ans) et Lara Vadlau (30 ans) ne sont plus en couple. Vadlau a confirmé la séparation des stars du sport lors d'une interview accordée à O3 le 9 août. La navigatrice, qui a remporté une médaille d'or avec Lukas Mähr (34 ans) jeudi à Marseille, a déclaré : "Lea n'est plus ma partenaire."

Bien sûr, elle est très fière d'elle et nous sommes toujours très bonnes amies et je lui souhaite tout le meilleur." Cela fait référence au fait que Schüller a encore une chance de remporter le bronze avec l'équipe nationale de football allemande aux Jeux olympiques. Le match décisif contre l'Espagne est prévu pour vendredi (15h/ZDF).

Le couple former a souvent affiché leur relation en public et partageait des photos ou des vidéos sur Instagram avec leurs fans. Les publications sont toujours visibles sur leurs profils malgré la séparation. Avant les Jeux olympiques, Schüller s'était réjouie de participer ensemble.

Réalisation sportive

La navigatrice autrichienne Lara Vadlau de Carinthie est championne du monde et d'Europe multiple en 470. Elle a remporté la médaille d'or en 470 mixte aux Jeux olympiques avec Mähr. Le duo a ainsi remporté la première médaille d'or pour l'Autriche à ces Jeux.

Lea Schüller est sous contrat avec le FC Bayern Munich depuis juillet 2020 et joue pour l'équipe nationale de football allemande depuis 2017. Elle a manqué le match de demi-finale olympique contre les États-Unis en raison d'une inflammation du tendon rotulien, mais elle devrait être de retour pour le match pour la médaille de bronze. Le DFB a annoncé vendredi : "La capitaine Alexandra Popp et l'attaquante Lea Schüller sont de retour dans l'équipe de 18 joueuses et seront donc toutes les deux disponibles pour le match pour la médaille de bronze du tournoi olympique de football aujourd'hui."

