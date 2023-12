L'Éthiopien Yalemzerf Yehualaw devient le plus jeune vainqueur du marathon de Londres, malgré une chute au visage.

L'incident lui a fait perdre du temps par rapport à ses rivales et elle a admis plus tard que le saut de nez lui avait fait "mal".

Mais cela n'a pas empêché la jeune femme de 23 ans d'entrer dans l'histoire dimanche, puisqu'elle a franchi la ligne d'arrivée en premier, devenant ainsi la plus jeune gagnante du marathon de Londres.

Sa victoire, en deux heures, 17 minutes et 25 secondes, est le troisième temps le plus rapide de l'histoire de la course féminine, le premier temps le plus rapide de l'histoire et un record éthiopien.

Yehualaw, qui n'avait couru son premier marathon en compétition qu'en avril, s'est détachée à quatre miles de l'arrivée et a réalisé un remarquable temps intermédiaire de 4:43 au 24ème mile.

La championne de 2021, Joyciline Jepkosgei, a terminé à 41 secondes de la deuxième place, tandis que l'ÉthiopienneAlemu Megertu a pris la troisième place.

Chez les hommes, le Kényan Amos Kipruto s'est imposé pour la première fois en deux heures, quatre minutes et 39 secondes.

Marcel Hug et Catherine Debrunner ont établi de nouveaux records de course en remportant respectivement les titres masculin et féminin en fauteuil roulant.

