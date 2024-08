L'été touche à sa fin - jusqu'à 30 degrés.

ntv.fr : Qu'en est-il de l'été en Allemagne dans les jours à venir ?

Björn Alexander : Suite au front froid de la dépression "Nicole", qui a apporté des orages violents et jusqu'à 50 litres d'eau par mètre carré mercredi et jeudi nuit, nous avons maintenant de l'air plus frais. Et vendredi, une autre dépression, "Ottilie", affectera le nord et le centre de notre pays. Mais ensuite, ça monte rapidement.

Comment sera-t-il agréable et chaud ?

Le week-end s'annonce bien avec beaucoup de soleil et des températures estivales agréables dans l'air sec. Ensuite, l'été fait un grand retour, avec une forte chaleur et une humidité subséquente et des orages.

Cela semble être un programme varié, se terminant par des pics de chaleur ?

Dans les jours à venir, un courant d'air saharien se déplacera sur l'Europe du Sud et centrale depuis l'Afrique du Nord et l'Espagne. Cela affectera l'Espagne, la France, certaines parties des Alpes et de l'Italie, les Balkans, et même l'Allemagne.

Où fera-t-il le plus chaud ?

Le point chaud est en Espagne, avec des pics de 40 à 45 degrés. Partout ailleurs, les pics seront autour de 40 degrés. En Allemagne, on s'attend à atteindre environ 37 ou 38 degrés.

Cela semble assez chaud.

C'est le cas. Il s'agit probablement des jours les plus chauds de l'année ici. Les records actuels sont de 35,4 degrés dans le réseau officiel du service météorologique allemand et de 36 degrés dans les réseaux privés.

Serait-ce suffisant pour battre des records à long terme ?

Régionalement en Europe, peut-être. Mais pas pour les records nationaux ici, où les températures les plus élevées ont été enregistrées dans la deuxième moitié d'août 2003 à Fribourg et Karlsruhe à 40,2 degrés, et à Kitzingen, en Bavière, en 2015 à 40,3 degrés.

Combien de temps durera la chaleur extrême ?

Selon les prévisions actuelles, le pic de chaleur se déplacera du sud-ouest et de l'ouest vers l'est mardi, tandis que l'humidité et le risque d'orages augmenteront de l'ouest. Si cela se produit, la plus grande chaleur sera terminée mercredi.

Que signifie cela en détail ?

Vendredi, un mélange de temps préautomnal apportera des nuages denses répétés avec des averses et des orages individuels dans le nord. Des vents forts souffleront sur les côtes et dans les montagnes centrales. Les températures seront de 20 à 25 degrés. Vers le sud, le soleil brillera après le brouillard du matin, avec des températures montant jusqu'à 25 à 31 degrés, marquant la dernière et la plus intense vague de chaleur de l'été 2024 dans le sud-ouest.

Et le week-end ?

La tendance se poursuit-elle avec des parties ensoleillées et des valeurs générales en hausse ? Cela signifie pour samedi des températures allant de 22°C venteux près de la mer jusqu'à 32°C au sud. Dimanche sera encore plus généreux en vibrations estivales, nous offrant 23 à 33°C. Bien que les nuits deviennent progressivement plus chaudes, elles offriront encore un toucher rafraîchissant, donc nous devrions profiter des heures du matin pour respirer et aérer. Nous approchons-nous du pic de l'été ?

Selon les prévisions actuelles, cela semble être le cas. Lundi et mardi sont attendus extrêmement chauds, avec des températures allant de 30 à 35°C, localement même plus élevées. Selon le modèle, des pics isolés de 37 ou 38°C ne peuvent pas être exclus. Seuls le long des côtes, il fera moins chaud, avec des températures allant de 25 à 28°C.

Et l'humidité ?

Lundi, c'est encore de la chaleur sèche au début. Mardi, l'humidité augmente de l'ouest, augmentant également le risque d'orages. Mercredi, les éclairs et les orages deviendront plus actifs et intenses, poussant la chaleur principale, donc nous pouvons nous attendre à un mélange d'averses et d'orages avec un maximum de 19 à 27°C jeudi.

La prévision météorologique suggère que malgré le refroidissement et la pluie actuels apportés par les systèmes de basse pression, la chaleur de l'été va revenir avec une vengeance, ce qui pourrait faire de ces jours les plus chauds de l'année. Bien que les températures estivales soient élevées, au moins les nuits offriront un certain soulagement avant que le temps ne devienne de plus en plus orageux.

