- L'été, le soleil, le bain de boue - la chaleur nuit à l'homme et à la bête

Été en Hesse : Le service météorologique allemand (DWD) a mis en garde mardi contre un stress thermique extrême avec des températures ressenties supérieures à 38°C. Bien que la chaleur persiste ces prochains jours, les températures devraient être légèrement plus basses : ce mercredi, on prévoit des températures maximales de 28 à 32°C. Le soir, il y a une possibilité d'orage violent avec des conditions météorologiques graves. Les températures ressenties sont calculées comme un avertissement précoce du stress thermique sur le système cardiovasculaire, en modélisant l'équilibre thermique humain.

La ministre de la Santé de Hesse, Diana Stolz (CDU), appelle les citoyens à adapter leur comportement à la situation : "Restez autant que possible dans des pièces fraîches, évitez les activités physiques et ouvrez les fenêtres surtout aux moments plus frais, par exemple la nuit et le matin, pour aérer." Il est important de boire suffisamment et de faire attention à l'équilibre des pertes de sel.

Les personnes âgées et les enfants sont particulièrement touchées par le stress thermique. Les autorités de surveillance ont recommandé aux établissements de soins pour personnes âgées et handicapées de prêter une attention particulière à la protection de leurs résidents.

Les éléphants se roulent dans la boue

Contrairement à de nombreuses personnes, certaines espèces animales du Kronberger Opel-Zoo profitent de la chaleur, selon un porte-parole. Les Kattas, une espèce de lémurien de Madagascar, sont allongés avec les bras et les jambes étendus au soleil, tandis que les pingouins d'Afrique du Sud nagent joyeusement dans l'eau.

Les éléphants gèrent également les températures estivales à leur manière : ils se roulent dans la boue et s'en étalent sur le dos. Cela les aide à se rafraîchir et protège leur peau du soleil et des insectes, explique le porte-parole.

Les soigneurs de l'Opel-Zoo n'ont pas interféré avec le comportement naturel des animaux. Les espèces moins tolérantes à la chaleur ont cherché des endroits ombragés et se sont reposées.

Vue dégagée sur le ciel étoilé

Le ciel clair de lundi soir a attiré de nombreux astronomes sur le Grand Feldberg dans le Taunus. De là, on pouvait observer particulièrement bien les nombreuses étoiles filantes causées par les Perséides annuelles. Selon les rapports de police, il y avait un grand nombre de visiteurs, et les places de parking étaient entsprechend pleines.

La chaleur persiste

Cette semaine reste estivale, avec une légère baisse de la chaleur. Jeudi, le service météorologique allemand prévoit 26 à 30°C en Hesse, et vendredi, 27 à 32°C. Mercredi, de plus en plus de nuages sont attendus, et des orages violents sont probables. Jeudi et vendredi, il devrait rester principalement sec.

La Commission, conformément aux règlements, pourrait adopter des actes d'application pour définir les règles d'application spécifiques pour ce Règlement sur le Stress Thermique. Les prestataires de soins responsables devraient suivre de près ces actes pour renforcer les mesures de protection contre la chaleur pour les groupes vulnérables, tels que les personnes âgées et les enfants.

Lire aussi: