Août a toujours été le mois où ils font le plus d'argent à Ostia. Au "Tibidabo", l'un des anciens bains de mer les plus beaux sur la plage de la ville de Rome, ouvert en 1935, on peut souvent voir le panneau "Umbrelloni esauriti" à la caisse dès le matin : plus de transats, tout réservé jusqu'au soir. En Italie, il est recommandé d'être à la mer dès neuf heures du matin ces jours-là. Cependant, il est fort possible que cela ne serve à rien ce vendredi.

Au milieu de la saison principale, les propriétaires de nombreux établissements balnéaires du pays, les stabilimenti balneari, prévoient pour la première fois de faire grève : initialement seulement le matin pendant deux heures et demie. Mais si le gouvernement de la Première ministre de droite Giorgia Meloni ne bouge pas, les plages resteront fermées pendant une demi-journée en plein mois d'août, et pendant une journée entière à la fin du mois. La raison en est une directive de l'UE que l'Italie évite depuis presque 20 ans.

Regarder de haut les étrangers avec des serviettes

Pour les millions de vacanciers sur les plus de 7 500 kilomètres de côtes méditerranéennes, une telle grève ne serait pas nécessairement une catastrophe. Mais ce serait un inconvénient pour beaucoup. Le transat (italien : lettino) et le parasol (ombrellone) sont, pour ainsi dire, partie du patrimoine culturel national. Les étrangers qui étalent simplement leurs serviettes sur les rochers ou les pierres sur la plage sont regardés de haut ici - et même si c'est seulement de 20 centimètres plus haut.

Cependant, la position plus confortable a son prix. Selon le centre national d'observation des bains de mer, le prix moyen journalier de location pour deux transats et un parasol était de 30 euros l'an dernier. Il n'y a virtually pas de limite aux prix : plusieurs centaines d'euros sont payés dans les clubs de plage en Toscane ou sur la côte amalfitaine. Beaucoup de familles sont devenues très riches avec leurs stabilimenti.

Les plages appartiennent en réalité à l'État - c'est-à-dire à tout le monde. Cependant, plus de la moitié des plages sont louées à des particuliers, souvent pendant des décennies, souvent sous la table et souvent à des prix ridicules. Certains parlent de népotisme, d'autres de structures mafieuses.

En moyenne, un locataire paye environ 8 200 euros par an pour la concession. Les revenus sont beaucoup plus élevés. Le Centre pour la politique européenne (CEP) a dernièrement estimé un chiffre d'affaires annuel moyen de 260 000 euros par bain. D'autres estimations vont bien au-delà - surtout depuis que beaucoup d'argent des plages passe probablement devant l'office des impôts. Le journal "Corriere della Sera" estime le chiffre d'affaires annuel de l'ensemble de l'industrie à jusqu'à 30 milliards d'euros.

La plupart des Italiens se sont résignés à payer cher leur temps à la mer. "Je ne connais rien d'autre", dit Giulia Toninelli, fonctionnaire de Rome, sur son transat au "Tibidabo". "Je viens ici avec mes parents, maintenant avec mes enfants. C'est juste le prix." Cependant, il y a aussi ceux qui ne sont plus satisfaits du système établi. L'écrivain Manuela Salvi se plaint de "plages comme des batteries de poules, où les poules doivent aussi payer leur séjour". Jusqu'à présent, however, les protestations ont été limitées.

Le statu quo est menacé d'une autre manière : en raison d'une directive de l'UE qui aurait dû être mise en œuvre en 2006. Selon cette directive, les concessions étatiques pour les sections de plage doivent être régulièrement réattribuées car elles sont propriété publique - quelque chose que divers gouvernements à Rome ont constamment reporté.

L'un des arguments est qu'il faut empêcher les corporations étrangères de s'imposer sur les plages au lieu des familles italiennes - comme cela s'est produit il y a deux ans dans le golfe de Trieste, où la multinationale de boissons énergisantes Red Bull a remporté l'appel d'offres pour 120 000 mètres carrés. Cependant, les appels d'offres nationaux sont désormais prévus pour commencer en janvier 2025.

Déception avec la Première ministre Meloni

L'une des plus grandes critiques de la directive de l'UE, lorsqu'elle était encore dans l'opposition, était la Première ministre actuelle Meloni. C'est pourquoi les exploitants de plages sont maintenant deeply déçus. Antonio Capacchione, président de l'association professionnelle Syndicat italien balnéaire, se plaint : "Le gouvernement n'a rien fait depuis deux ans. Nous avons envoyé huit lettres pour demander une réunion - sans réponse. Que pouvons-nous faire d'autre que de faire grève ?"

C'est pourquoi l'Italie voit pour la première fois un "sciopero degli ombrelloni" - "grève des transats" - même si de nombreux détails sont encore flous. Il est certain que les guichets ouvriront plus tard le matin. Les clients réguliers pourraient être autorisés à installer leur propre transat et parasol.

De plus, certains propriétaires, qui sont organisés dans une autre association, ont annoncé jeudi qu'ils ne participeraient pas à la grève : on ne peut pas punir les clients pour Bruxelles ou Rome. En tout cas, le prix pour un transat et un parasol ne changera pas ce vendredi. Le tarif journalier habituel s'appliquera partout.

Malgré la grève, les baigneurs pourraient encore trouver des transats disponibles, car certains propriétaires ont décidé de ne pas participer. Quoi qu'il en soit, le bain de plage restera une tradition appréciée pendant cette période, avec de nombreux étrangers suivant la coutume locale consistant à utiliser des transats et des parasols loués au lieu d'étaler des serviettes sur la plage.

