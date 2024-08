- L'été, l'Afrique du Sud et les nouvelles règles: tout est différent dans la jungle

C'est l'été des grands événements. Les fans de football ont le Championnat d'Europe, et tous les amateurs de sport auront bientôt les Jeux olympiques à Paris. Des compétitions honorables avec des sportives et des sportifs nobles. Mais le prochain grand événement sur les écrans allemands - que les fans de la télé-réalité classeraient sans doute ainsi - ne sera probablement pas comme ça. RTL diffuse une saison spéciale de son Dschungelcamp à partir du vendredi 16 août (déjà disponible un jour plus tôt sur le service de streaming RTL+). Avec de nombreux candidats qui se sont déjà illustrés dans des compétitions, mais qui n'ont peut-être pas toujours fait preuve du comportement le plus honorable.

À la différence des saisons régulières, un groupe de célébrités largement inconnues même des fans du genre ne s'installera pas dans le camp. Au contraire, des personnes qui ont déjà vécu dans le camp et qui se sont fait un nom là-bas participeront. On peut donc deviner ce qui nous attend, et l'ensemble promet d'être, disons-le, explosif - pas seulement autour du feu de camp. Le show s'intitule "I'm a Star - Showdown of Dschungel Legends" et non, comme d'habitude, "I'm a Star - Get me out of here!"

Tout a commencé il y a 20 ans

La raison de ce "Dschungel des Légendes", comme l'appelle RTL, est l'anniversaire que le format célèbre cette année, selon la chaîne. En 2004, il y a 20 ans, la première saison a été diffusée et a suscité un léger émoi car un tel traitement des célébrités n'était pas encore une habitude de visionnage. Aujourd'hui, cela a bien changé. La jungle est un classique de la télé.

C'est pourquoi il y a maintenant une saison spéciale, même en été. Les fans de la jungle sont habituellement conditionnés pour le début de l'année. Et les célébrités ne se battent pas en Australie pour la nourriture et leur dignité, mais en Afrique du Sud. C'est plutôt exotique, même si une saison a été produite là-bas en 2022, à cause de la pandémie de Covid-19.

Mais la plus grande différence, c'est que la jungle ne sera pas en direct cette fois-ci, le format a déjà été enregistré. Cela entraîne quelques changements. D'habitude, les téléspectateurs appellent pour décider quelle célébrité doit affronter le défi, qui doit quitter le camp et qui recevra la fameuse Dschungelkron. Cette fois-ci, la volonté du peuple d'outre-Rhin ne fait pas partie du scénario.

C'est la première fois que cela se produit, comme le confirme Markus Küttner, directeur de l'entertainment de RTL. "On a basically jeté les règles par la fenêtre", a-t-il déclaré à l'agence de presse allemande. Alors, qui décidera du sort des célébrités ?

Qui décide du sort des célébrités si ce n'est pas le téléspectateur ?

"Parfois, c'est nous qui décidons, parfois nous laissons les décisions aux stars, et pendant la deuxième semaine, il y a même des défis où c'est décidé qui reste dans le camp et qui doit partir", explique Küttner. "Cela crée une toute nouvelle dynamique car le favori présumé pour la couronne peut maintenant être directement éliminé par ses camarades de camp." Cela semble prometteur. En même temps, le directeur de l'entertainment de RTL promet "le bon vieux feeling de la jungle".

Cela devrait être assuré par le personnel, qui a déjà prouvé qu'il sait faire naître des émotions dans tous les sens. Par exemple, la candidate Daniela Büchner, une experte de la télé-réalité ("Goodbye Germany! Die Auswanderer") et veuve de l'ancien candidat "Malle" Jens Büchner, était connue en 2020 pour avoir répandu de mauvaises vibrations dans le camp. À l'époque, le duo de présentateurs a même demandé au public de épargner à Büchner les défis de la jungle.

Sarah Knappik, connue comme mannequin, a été célèbre en 2011 pour avoir été suppliée à genoux par l'acteur Mathieu Carrière de quitter son saison au milieu des troubles ("Sarah, s'il te plaît, pars !"). L'ancien footballeur Thorsten Legat, dans sa saison 2016, se mettait régulièrement en rage et menaçait de "Kasalla !" (dialecte rhénan pour "problème") avec des veines saillantes. RTL décrit Giulia Siegel (saison 2009) comme "connue pour ses disputes avec les autres candidats et sa consommation de cigarettes dans le camp". Bref, ça s'annonce chaud.

Les présentateurs Sonja Zietlow et Jan Köppen, ainsi que le docteur de la jungle Dr. Bob, sont de retour. "J'étais vraiment excité de les revoir tous, surtout Giulia, car cela fait plus de 14 ans", dit-il. "Mais bien sûr, aussi Thorsten."

