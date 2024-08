Table des matières

Apr̀s chaleur et orages - L'été est en pause <unk> Les cartes montrent le temps

Chaleur, éclairs, orages : le summum de l'été s'est manifesté de toutes parts ces derniers jours. Au moins un bref répit est maintenant en vue. Les températures baissent de quelques degrés, et les dernières petites tempêtes s'éloignent.

"Ce jour-ci, ciel partly nuageux, au nord également de plus en plus nuageux et dans le nord-est, des Ore Mountains à la région de Zittau et de Lusace ainsi qu'aux pieds des Alpes, localement des averses et des orages isolés, avec une faible probabilité de temps sévères", rapportent les services météorologiques allemands (DWD).

Sinon, nous pouvons nous attendre à un temps agréable et principalement sec. Au sud de la Moselle et du Main également des périodes ensoleillées plus longues. Vales maximales de 25 à localement 33 degrés, sur la côte autour de 23 degrés. À part les orages, vent faible, dans le nord-ouest également modéré de l'ouest à du sud-ouest.

Cependant, l'été reprendra de la vigueur vers le week-end. Déjà pendant la nuit de jeudi à vendredi, des averses sont attendues dans le sud, qui pourraient alors se propager de l'ouest-nord-ouest à la mer Baltique pendant la journée. Les températures augmenteront à nouveau à 26 à 33 degrés, avant que de nouveaux orages sévères ne soient possibles le samedi.

Les cartes suivantes montrent la situation météorologique actuelle :

Carte météo I : Voyez en direct où le soleil est actuellement le plus chaud

La carte interactive ci-dessous montre la météo en temps réel. En outre, la ligne de temps en bas du graphique vous permet également de récupérer la prévision pour une heure ultérieure. La couche affichée peut être modifiée en haut à droite, par exemple pour les orages, la pluie ou la neige.

Le service est fourni par Windy.com. Les créateurs utilisent le modèle du "Centre européen pour les prévisions à moyen terme" pour leurs affichages et prévisions.

Carte météo II : Températures maximales d'aujourd'hui

Laperçu ci-dessous montre les températures maximales attendues pour aujourd'hui. Il est fourni par le portail Wetter.de, qui appartient à RTL Allemagne comme le stern. Cliquez sur le graphique pour accéder au fournisseur, où vous pouvez demander plus de détails.

Carte météo III : Exposition aux UV

La carte ci-dessus montre l'exposition aux UV attendue. Elle est fournie par Wetter.de, comme la carte météo II.

Carte météo IV : Avertissements d'orages pour aujourd'hui

La carte ci-dessus montre les avertissements d'orages du DWD pour aujourd'hui. Il s'agit d'une carte météo binaire, ce qui signifie que les zones avec un avertissement d'orage sont colorées en rouge. Pas de couleur signifie pas d'avertissement.

DWD.

