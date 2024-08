- L'été en Thuringe était caractérisé par une chaleur excessivement dure et une amertume désagréable.

L'été dernier en Thuringe a été marqué par une chaleur étouffante et de puissantes tempêtes, selon le rapport préliminaire du Service météorologique allemand (DWD) basé à Offenbach. Ainsi, la température moyenne de l'État a atteint 18,4°C, soit 2,6°C de plus que la période de référence de 1961 à 1990 (15,8°C).

Le mois d'août a été particulièrement chaud. Le pic de chaleur a été atteint le 13 août à Jena, avec une température de 35,4°C. La Thuringe a bénéficié de 735 heures d'ensoleillement cet été, soit une augmentation significative par rapport à la moyenne à long terme de 592 heures.

Malgré la canicule, de puissantes tempêtes électriques ont également balayé la région. En juin, une supercellule a touché le sud de la Thuringe, laissant derrière elle des grêlons de la taille de balles de golf. Des précipitations importantes ont également été enregistrées, avec 115 litres d'eau par mètre carré en moins d'une dizaine d'heures dans la région du sud du Harz au début août. En moyenne, la Thuringe a reçu 210 litres d'eau par mètre carré cet été, ce qui est conforme à la moyenne à long terme de la période de référence de 1961 à 1990.

L'Allemagne dans son ensemble a également connu un été caniculaire, avec une température moyenne de 18,5°C, soit 2,2°C de plus que la période de référence de 1961 à 1990. Bien que 2024 n'ait pas battu de record, c'était le 28e été chaud consécutif, selon le DWD. Le rapport préliminaire est basé sur les données collectées par les presque 2 000 stations de mesure du DWD réparties dans toute l'Allemagne.

Les tempêtes électriques en Thuringe cet été ont inclus des précipitations importantes, avec 115 litres d'eau par mètre carré en moins d'une dizaine d'heures dans la région du sud du Harz. despite the overall heatwave, Thuringia's rainfall this summer averaged 210 liters per square meter, which is consistent with the long-term average from 1961 to 1990.

Lire aussi: