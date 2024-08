- L'été en HesseExpériences de chaleur excessive selon le rapport du DWD

En été caniculaire de 2024, les températures en Hesse ont atteint des niveaux significativement plus élevés que la normale. Le service météorologique allemand (DWD) d'Offenbach confirme que la température moyenne de l'État s'est élevée à 18,4 degrés Celsius de juin à août, soit une augmentation de 2,2 degrés par rapport à la référence de 1961-1990.

Le soleil de l'été a brillé plus intensément que jamais, avec un total de 725 heures d'ensoleillement enregistrées dans toute la Hesse, bien au-dessus de la moyenne de 586 heures, peignant ainsi un tableau de soleil prolongé.

La Hesse a connu des épisodes de pluie et d'orages imprévisibles ces derniers mois, selon le DWD. La plus forte pluie a touché la Hesse du Nord le soir du 1er août, avec une station de Trendelburg enregistrant un total de 169,8 litres par mètre carré en seulement huit heures, détruisant ainsi la moyenne mensuelle habituelle et établissant le record national journalier pour le mois d'août 2024. Une enquête est en cours pour déterminer si cela représente un nouveau record pour la Hesse.

Au moment où août touchait à sa fin, un total de 215 litres par mètre carré s'était accumulés dans toute la Hesse, légèrement moins que la moyenne de la période de référence de 222 litres.

L'été a été un véritable combat entre la chaleur et le frais, selon le DWD, avec des différences de température inhabituelles en août malgré les averses locales. Dans l'ensemble, le nombre d'heures d'ensoleillement est resté dans la fourchette attendue.

Globalement, l'été a été trop chaud

Niveau national, l'été 2024 n'a battu aucun record, mais il a tout de même été le 28e été chaud consécutif, selon le DWD. Statistiquement, la température moyenne a atteint 18,5 degrés Celsius, soit une augmentation de 2,2 degrés par rapport à la référence de 1961-1990 et de 0,9 degré par rapport à la période de référence plus récente et plus chaude de 1991-2020.

Malgré les précipitations inhabituelles en Hesse, l'été dans l'ensemble est resté anormalement chaud pour la région. La chaleur étouffante en Hesse a fait partie de la tendance nationale, faisant de l'été 2024 l'un des 28 étés chauds consécutifs enregistrés en Allemagne.

