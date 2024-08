L'État sauve Meyer Werft?

Meyer Werft est confronté à une grave crise financière. Selon un rapport, le gouvernement fédéral et l'État de Basse-Saxe envisagent une prise de contrôle quasi totale du constructeur naval. Toutefois, le ministère de l'Économie n'a encore pris aucune décision à ce sujet.

Dans la lutte pour un plan de sauvetage de Meyer Werft en difficulté financière, aucune solution n'a encore émergé. Alors que des rapports font état d'une prise de participation de l'État dans le chantier naval, un porte-parole du ministère de l'Économie à Hanovre a déclaré : "Il n'y a pas de nouveau statut concret." Il n'a pas encore été décidé si l'État participera et, le cas échéant, comment. "Tout ce que nous faisons, nous le faisons de concert avec le gouvernement fédéral."

Selon un rapport des médias, une prise de contrôle d'environ 90 % des parts par l'État d'ici 2028 est à l'étude - moitié par le gouvernement fédéral et moitié par l'État, qui devraient chacun payer 200 millions d'euros pour cela. En outre, le gouvernement fédéral et l'État fourniraient des garanties de prêt de 2,8 milliards d'euros. Des modifications mineures des pourcentages sont encore possibles - mais il est considéré comme acquis que l'État prendra clairement la majorité.

Meyer Werft, connu pour ses navires de croisière, traverse la plus grave crise de son histoire de plus de 200 ans. Pour financer la construction de nouveaux navires, il doit réunir plus de 2,7 milliards d'euros d'ici la fin de 2027. Des discussions ont lieu avec les banques, ainsi qu'avec le gouvernement fédéral et l'État de Basse-Saxe, au sujet d'un sauvetage. Selon l'expert en restructuration Ralf Schmitz, l'entreprise a besoin d'argent frais d'ici le 15 septembre.

Commande importante de Disney

Les difficultés financières sont dues au fait que certains contrats pour des navires de croisière ont été conclus avant la pandémie de Corona et ne prévoient pas d'ajustement des prix de l'énergie et des matières premières, qui ont depuis augmenté considérablement. De plus, dans l'industrie, 80 % du prix de construction est généralement payé seulement à la livraison du navire.

Il y a quelques jours à peine, le chantier naval a remporté une nouvelle commande importante : d'ici 2031, il doit construire quatre navires de croisière pour Disney Cruise Line. Selon les informations de l'entreprise, il s'agit de la plus importante commande de l'histoire de Meyer Werft. Toutefois, le chantier naval de la ville de Basse-Saxe de Papenburg n'a pas révélé le montant de la commande.

