L'état des ponts en Allemagne est assez décevant.

Au petit matin, aux alentours de 3 heures, une partie du pont Carolabridge dans le centre-ville de Dresde s'effondre. Environ 100 mètres du pont tombent dans la rivière Elbe pendant les premières heures du mercredi. Heureusement, il n'y a pas de victimes : le dernier tram ayant traversé le pont l'avait fait seulement dix minutes auparavant.

Mais comment cela a-t-il pu se produire, et comment sont les ponts en Allemagne ? Les effondrements de ponts sont rares, selon Frank Jansen, membre de l'Association des Ingénieurs Allemands (VDI), interrogé sur RTL. "Les ponts nécessitant des travaux sont temporairement fermés. Je n'hésiterais pas à traverser un pont allemand ; ils sont fiables."

Les ponts allemands sont fiables, mais nombreux sont ceux qui se trouvent dans un état de délabrement. Au moins 4 000 ponts sur les autoroutes sont en si mauvais état qu'ils nécessitent une rénovation ou un remplacement, selon le ministère des Transports. Cependant, il y en a probablement encore plus : trois fois plus, environ 11 000, selon BUND, qui a examiné les chiffres du ministère.

Environ la moitié des 25 plus hauts ponts du pays sont dans un état critique, selon l'Association fédérale pour l'entretien des structures en béton. Parmi les ponts routiers, environ la moitié sont dans un état de délabrement, selon l'Institut allemand des affaires urbaines dans une enquête auprès des municipalité l'année dernière.

Grades d'état des ponts TÜV

Les ponts sont régulièrement inspectés pour leur intégrité structurelle, leur capacité de charge et leur sécurité routière. Les inspections de base ont lieu tous les trois ans, tandis que les inspections principales ont lieu tous les six ans.

During bridge TÜV inspections, they receive grades based on their condition, ranging from 1 (excellent) to 4 (poor). The Carolabridge in Dresden had also received regular inspections. The last major inspection was conducted three years ago, and it had been rated a condition grade of 3.4 – insufficient – according to the Federal Highway Research Institute (BASt)'s overview. Out of the 40,000 federal bridges, 200 had grades between 3.5 and 4.0 in the last condition report.

Il avait été reconnu que le pont Carolabridge nécessitait une rénovation. Certaines sections de pont avaient déjà fait l'objet de rénovations partielles ces dernières années, et la section effondrée était prévue pour être rénovée l'année prochaine.

Il existe des directives strictes pour les inspections de ponts, explique l'ingénieur Jansen. Elles sont particulièrement rigoureuses pour les inspecteurs. "Simplement accéder aux plus grandes structures nécessite l'utilisation de grues ou d'échafaudages spécialisés."

Même le pont Carolabridge de Dresde est âgé de plusieurs décennies : "L'une des structures pionnières des débuts, avec des défauts que nous connaissions mais n'avions pas prévu qu'elle s'effondre", explique Steffen Marx, professeur de génie civil à la TU Dresden, sur ntv. "De nombreuses structures construites plus tard ont des conceptions différentes et sont mieux construites." Marx plaide en faveur d'un investissement plus important dans la préservation à long terme.

Surcharge des ponts plus anciens

Le problème avec les ponts plus anciens réside également dans leur surcharge. C'est pourquoi ils ne survivent pas aussi longtemps qu'ils l'auraient dû : au lieu de 80 ans, seulement 60 ans. "Surtout les structures des débuts sont toutes très sollicitées en raison d'une augmentation disproportionnée du trafic que ces ponts n'ont jamais été conçus pour supporter", déclare l'expert Marx. Le réseau routier et les ponts ont été développés pour un trafic et des véhicules plus légers à l'époque.

Les ponts d'aujourd'hui doivent supporter un trafic de camions et de charges lourdes beaucoup plus important. La contrainte a considérablement augmenté, souligne Heinrich Bökamp, président de la Chambre fédérale des ingénieurs, sur RTL. La surcharge due aux dépassements de poids, aux décalages de charge et au trafic est bien au-delà des valeurs previously acceptable.

Le pont le plus délabré d'Allemagne

Le pont le plus délabré d'Allemagne est le pont de la vallée de la Moselle près de Winningen près de Coblence : 136 mètres de haut, le deuxième plus haut pont autoroutier du pays. Au fil des 50 dernières années, il a subi une usure importante, principalement en raison d'un trafic de marchandises et de poids lourds accru. Il présente donc des fissures et nécessite urgemment une rénovation.

Le BASt a donné au pont une note de 3,5. Son indice de portance, qui représente la capacité d'un pont à supporter les charges du trafic, est classé au niveau le plus bas 5. Cela signifie que le pont doit être remplacé à long terme.

Pour prévenir une effondrement, les véhicules ne sont autorisés à circuler sur le pont qu'à faible vitesse, les camions doivent maintenir une distance minimale de 50 mètres, et les transports lourds sont interdits. La rénovation est prévue pour commencer cette année.

Manque de fonds et de personnel

Comme le pont de la vallée de la Moselle, de nombreux ponts attendent des modernisations, et d'autres sont ajoutés à la liste. Divers facteurs entravent la progression, tels que les processus de planification longs, la pénurie de main-d'œuvre qualifiée dans le secteur de la construction et le manque de ressources financières - à la fois au niveau fédéral et municipal. Les rénovations sont coûteuses.

Par exemple, à Dresde, la situation financière est plutôt précaire. La ville manque de plus de 45 millions d'euros cette année.

Initialement, le ministre fédéral des Transports Volker Wissing avait exprimé son intention de rénové 400 ponts sur les autoroutes et les routes fédérales chaque année à partir de l'année prochaine, soit le double du nombre précédent. Cependant, la Cour des comptes fédérale met en doute cette possibilité, car la société autoroutière a besoin de personnel et de financement supplémentaires. Elle indique que la société autoroutière fédérale a seulement terminé environ 240 projets l'année dernière, alors que deux fois plus sont nécessaires.

Le budget de l'année prochaine semble également serré : l'autorité routière manque de 600 millions d'euros, même pour l'entretien des ponts. Des retards pourraient survenir. L'objectif fixé par Wissing pourrait ne pas être atteint en raison de pénuries de fonds, met en garde l'autorité routière.

