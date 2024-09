L'état de nombreux ponts autoroutiers est jugé insuffisant.

Les ponts autoroutiers allemands sont dans un état préoccupant, selon les données analysées par des experts du bâtiment. Pas moins de 43 ponts d'une longueur supérieure à 50 mètres sont dans un état "dégradé", selon une analyse de l'Association fédérale pour l'entretien des structures en béton. Cela signifie que leur intégrité structurelle ou la sécurité routière, ou les deux, sont sérieusement compromises ou plus assurées.

Les politiques et l'Autorité fédérale des routes doivent prendre des mesures, suggère Marco Götze, président de l'Association fédérale. "Surtout pour les ponts autoroutiers, nous ne pouvons pas nous permettre d'attendre le prochain accident comme l'effondrement partiel du pont Carolabridge à Dresde", commente-t-il.

L'Association fédérale a identifié 3 786 ponts autoroutiers d'au moins 50 mètres de longueur avec les pires notes de condition dans tout le pays. L'enquête était basée sur les statistiques de ponts régulièrement publiées par l'Institut fédéral de recherche routière.

Les ponts les plus délabrés en Rhénanie-du-Nord-Westphalie

Parmi les 100 ponts avec les pires notes et une longueur d'au moins 50 mètres, la plupart se trouvent en Rhénanie-du-Nord-Westphalie, en Hesse, en Bavière et en Bade-Wurtemberg. Ces États, ainsi que la Basse-Saxe, ont le plus grand nombre de ponts autoroutiers.

La note est basée sur des notes d'état qui indiquent des dommages aigus et des signes d'usure. Il y a aussi l'indice de portance, qui évalue la capacité de performance du pont en fonction de son âge et de son matériau.

Sur les 3 786 ponts autoroutiers d'une longueur minimale de 50 mètres, 1 382 ont reçu la note d'état "encore suffisante", tandis que 378 ont été notés "pas suffisants". Un cinquième des 100 ponts autoroutiers les plus gravement touchés en Allemagne se trouve en Rhénanie-du-Nord-Westphalie.

Les constructeurs de ponts font face à un manque de commandes

Le ministre fédéral des Transports, Volker Wissing, a présenté un paquet de mesures pour une modernisation plus rapide des ponts en mars 2022. Au fil des décennies, de nombreux ponts ont montré des signes d'usure, en particulier en raison du trafic lourd croissant. Au cours des prochaines années, 400 ponts doivent être rénovés chaque année. Notamment, le pont autoroutier Rahmede sur la ligne Sauerland (A45) est devenu célèbre en raison de graves dommages et a été démoli par la suite. Une nouvelle construction est prévue.

Cependant, il y a des critiques de l'industrie de la construction quant à la mise en œuvre des plans de Wissing. "Son pont boosteur ne fonctionne pas à pleine capacité. Nous sommes actuellement seulement à mi-capacité", a déclaré Peter Hübner, président de l'Association allemande de l'industrie de la construction, au "FAZ". according to him, the lack of funds is to blame. "The federal government is not providing enough funds for planning and construction. You can see that every day: when the money is lacking, bridges are relieved of load and lanes are reduced, and traffic is redirected to where the bridge can still carry the highest loads."

According to the president of the builders, the construction industry itself could handle significantly more in the area of bridges. "Bridge builders have been suffering from a lack of orders for years. And the companies don't know how to proceed. How are they supposed to plan when the federal government announces that it will renovate or build 400 bridges a year, but only implements half of them", said Hübner. "The construction industry is not that flexible, especially when politics always says we should build more capacity. But those capacities need to be paid for."

The need for urgent repairs and maintenance of bridges and tunnels, particularly motorway bridges, is evident, given the concerning state of many bridges in Germany. The German construction industry is currently facing a lack of orders in the bridge-building sector, which could potentially aid in addressing the issue of deteriorating bridges and tunnels.

Lire aussi: