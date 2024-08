- L'état actuel de l'ancienne liste A d'Hollywood

Tallulah Willis (30 ans) partage une mise à jour sur son père, la légende du cinéma d'action Bruce Willis (69 ans), qui lutte contre la démence frontotemporale. Dans une interview accordée à "E! News", elle parle de son profond attachement à son père atteint de démence et de la dynamique familiale supportive.

Tallulah Willis : "Je sens qu'il comprend mon amour pour lui"

La fille de "Die Hard" et de Demi Moore (61 ans) déclare que l'état de son père est stable, ce qui, dans leur situation, est une bonne nouvelle. En partageant ses sentiments, Tallulah affirme : "Nos rencontres sont remplies d'amour, et c'est ce qui compte pour moi."

Elle partage un lien fort avec son père. "Je sens qu'il comprend mon amour pour lui. Je sais qu'il nous aime profondément, moi et toute la famille", déclare-t-elle avec tendresse. Malgré les difficultés que ce parcours a apportées à sa famille, elle souligne que la santé de Bruce a été une "occasion pour plus d'amour" au sein de sa famille. Sur son Instagram, elle publie parfois des photos qui montrent ce lien.

Bruce Willis a annoncé sa retraite de sa longue carrière d'acteur et de la vie publique en mars 2022, suite à un diagnostic d'aphasie, un trouble causé par des lésions cérébrales. En février 2023, sa famille a révélé qu'il avait été diagnostiqué avec la démence frontotemporale.

"Un niveau plus avancé d'interaction"

Selon Tallulah Willis, son parcours avec son père malade n'a pas seulement apporté plus d'amour dans sa famille, mais aussi "un niveau plus avancé d'interaction". Maintenant, tout le monde communique plus ouvertement sur ses besoins. "Autrefois, j'aurais pu me retirer ou m'éloigner. Maintenant, nous avons un vocabulaire plus complet que nous utilisons facilement les uns avec les autres."

Récemment, sa sœur Rumer (36 ans) a également parlé de la santé de Bruce. During an Instagram Q&A session, she shared her optimism, saying, "He's doing well. I love him so much."

"J'exprime mon amour à chaque occasion"

En continuant son parcours avec son père, Tallulah Willis continue à exprimer son amour ouvertement. Elle mentionne : "J'exprime mon amour pour lui à chaque occasion, car je sais que c'est important dans ces moments difficiles."

"Son état est un rappel de l'importance de l'amour"

Tallulah insiste également sur le fait que "son état est un rappel constant de l'importance de l'amour dans nos vies. C'est une force puissante qui peut nous aider à faire face même aux situations les plus difficiles."

