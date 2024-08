Le Lien Entre La Vie Communautaire Et Les Activités Sportives - L'établissement médical organise un événement intitulé "Célébration de la diversité".

À point nommé pour les Paralympiques à Paris, l'Hôpital des Accidents de la Professionnelle Guild (BGU) à Francfort met l'accent sur "Les Sports avec Handicaps". Un "Jour d'Inclusion" est prévu pour ce samedi (31 août), invitant tout le monde, quels que soient les contraintes physiques, à venir chercher des informations sous différentes formes.

Entre autres, l'athlète double amputé et champion paralympique David Behre partagera son histoire sur sa "Course vers la Vie". Le médecin en chef Sebastian Benner, responsable du département de "Technique Orthopédique", discutera des sports de haute performance avec amputation en lien avec les Paralympiques. Le physiothérapeute Matthias Körner partagera des informations sur la transition de la réhabilitation au sport.

L'agenda inclut également une présentation par les danseurs du Frankfurt Club des Sports en Fauteuil Roulant (RSC). De plus, il sera possible d'essayer le tennis de table en fauteuil roulant, le handbike ou de parcourir un circuit en fauteuil roulant.

Le "Jour d'Inclusion" est prévu de se reproduire en 2025.

Entre-temps, les Paralympiques à Paris se poursuivent jusqu'au 8 septembre. Un total de 4 400 athlètes de 182 nations s'affrontent pour les médailles dans 22 sports différents. Parmi eux, 12 athlètes représentent la Hesse.

Les compétitions pour les athlètes handicapés sont similaires aux Jeux Olympiques et ont lieu tous les quatre ans dans la même ville hôte que les Jeux Olympiques d'été ou d'hiver. Depuis 1960, les athlètes concourent pour les médailles paralympiques tous les quatre ans en sports d'été. Le terme Paralympiques est un mélange des mots anglais paraplégique (douplement paralysé) et Olympiques (Jeux Olympiques).

