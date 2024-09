- L'établissement d'enseignement préconise une attention accrue aux enseignements démocratiques dans les salles de classe.

Au début du nouveau trimestre académique en Bade-Wurtemberg, le Syndicat de l'Éducation et de la Science (GEW) plaide en faveur d'un accent plus fort sur l'éducation à la démocratie dans les écoles. Selon Monika Stein, la dirigeante du syndicat, qui s'exprimait à Stuttgart, « l'éducation à la démocratie doit être l'une de nos priorités absolues ». Les résultats récents des élections en Saxe et en Thuringe soulignent le danger grave qui menace la démocratie. « Je suis convaincue et j'espère que ce week-end passé a réussi à réveiller les derniers réticents et à montrer que nous avons besoin d'un engagement accru dans l'éducation démocratique », a ajouté Stein.

Le système scolaire actuel accorde peu de temps à l'éducation démocratique, regrette Stein. Avec la reprise de G9 dans les gymnases, il y a des projets pour se concentrer sur ce domaine. Cependant, Stein a souligné la nécessité d'une telle concentration dans tous les types d'écoles. « L'éducation à la démocratie doit jouer un rôle central, de la maternelle à l'éducation primaire, et doit être accompagnée de ressources adéquates », a-t-elle souligné.

Stein a également appelé à une meilleure compréhension des plateformes de médias sociaux TikTok parmi les enseignants. Elle avait précédemment suggéré que le ministère de l'Éducation devrait présenter aux enseignants un aperçu concis de la situation sur la plateforme. Les enseignants sont déjà confrontés à leurs tâches régulières et ne peuvent pas se permettre de s'attaquer aux complexités de la plateforme en plus. La plateforme contient plusieurs défis, certains posant des risques pour la santé, et il y a également une quantité importante de fausses informations.

