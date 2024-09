- L'établissement d'enseignement a été temporairement vidé en raison de l'odeur de gaz.

À cause d'une forte odeur de gaz et d'inconforts respiratoires touchant à la fois élèves et enseignants, un établissement scolaire situé à Neubrandenburg a dû être momentanément évacué. Les évacués ont été hébergés dans une salle de sport, selon un représentant de la ville. Six personnes ont signalé des problèmes respiratoires et ont reçu des soins sur place. L'école a ensuite repris son activité normale et les cours ont repris au lycée Est "Am Lindetal".

Outre les secours et les pompiers, les forces de l'ordre étaient également présentes sur les lieux pour enquêter sur l'incident. Selon le représentant, seule une salle avait été touchée, et les pompiers ont pu y accéder sans équipement respiratoire. En tant que mesure de sécurité, la salle sera nettoyée en profondeur. Par le passé, les médias avaient déjà couvert l'incident.

L'évacuation d'urgence a nécessité le déplacement des classes dans la salle de sport voisine, qui est devenue temporairement un espace d'apprentissage de fortune pour les élèves et les enseignants de l'école. Suite à l'incident, l'administration de l'école a décidé de procéder à des inspections régulières du système de ventilation de l'école pour prévenir de tels incidents à l'avenir.

