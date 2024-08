L'Estonie veut des contrôles douaniers plus stricts à la frontière avec la Russie

L'Estonie a mis en place un contrôle douanier complet à sa frontière est-européenne avec la Russie. Suite à une décision gouvernementale dans le pays balte membre de l'UE et de l'OTAN, des contrôles plus stricts sont désormais en vigueur aux postes-frontières routiers et ferroviaires de Narva, Koidula et Luhamaa, remplaçant les contrôles previously risk-based des passagers et des véhicules. Cette mesure vise à empêcher le transport et le transit de marchandises soumises à des sanctions de l'UE à travers l'Estonie.

Le Bureau estonien des impôts et des douanes exhorte tous les traversants de frontière à s'assurer qu'ils n'ont pas d'articles interdits et à prévoir beaucoup plus de temps pour la traversée de la frontière. Selon le chef des douanes, Voldemar Linno, chaque personne et chaque véhicule sera contrôlé à l'avenir.

Depuis le début de l'invasion russe de l'Ukraine, l'UE a adopté 14 paquets de sanctions contre la Russie, notamment de nombreuses restrictions commerciales. Le nombre de violations est particulièrement élevé au poste-frontière de la ville de Narva, avec au moins une personne par heure qui est renvoyée avec un avertissement pour des violations de sanctions, selon la tête de la douane estonienne.

Le contrôle douanier complet à la frontière de l'Estonie avec la Russie est concentré sur les points de passage de Narva, Koidula et Luhamaa. Le strict respect des sanctions de l'UE à ces points nécessite que toutes les personnes et tous les véhicules soient soumis à des contrôles approfondis.

