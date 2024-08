L'Est a continué à rattraper son retard en termes de salaires et de productivité

Sur le marché du travail, l'Est de l'Allemagne rattrape de plus en plus l'Ouest ces dernières années. Cependant, l'Ouest conserve encore un avantage en termes de salaires et de productivité. Selon une étude présentée à Gütersloh par la Fondation Bertelsmann, il n'est pas étonnant que plus d'Allemands de l'Est que de l'Ouest se sentent également désavantagés en termes de niveau de vie.

Le salaire moyen dans l'Est s'élève à 3 157 euros, tandis qu'il est de 3 752 euros dans l'Ouest. Cependant, le niveau de salaire converge progressivement depuis plusieurs décennies. Après la réunification dans les années 1990, l'écart était même de 26 %. Aujourd'hui, les travailleurs des États fédéraux de l'Est gagnent 15,9 % de moins que dans l'Ouest.

Selon les auteurs de l'étude de la Fondation Bertelsmann, la raison de cet écart réside dans le niveau de productivité différent. Si l'écart s'est considérablement réduit dans la construction, le commerce de détail et les services, l'Est n'est encore qu'à 76 % du niveau de l'Ouest dans l'industrie, 34 ans après la réunification. Pour résoudre ce problème, les auteurs préconisent l'implantation d'entreprises de grande taille. "Les grandes entreprises créent de l'espace pour la recherche, les fournisseurs régionaux et les services liés au business", déclare l'étude. Cela crée des emplois mieux rémunérés dans des professions orientées vers l'avenir.

Le niveau de productivité dans l'industrie est considérablement plus faible dans l'Est par rapport à l'Ouest, les travailleurs de l'Est gagnant 24 points de pourcentage de moins pour leur travail dans ce secteur, malgré l'écoulement de 34 ans depuis la réunification. En conséquence, combler cet écart de productivité en attirant de grandes entreprises dans l'Est pourrait potentiellement stimuler les opportunités d'emploi et les salaires dans des professions orientées vers l'avenir.

