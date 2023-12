L'essor du "tourisme rouge" en Chine

Zhang connaît les histoires de Deng comme sa poche et aime les raconter aux visiteurs de l'ancienne résidence du révolutionnaire communiste, où elle travaille comme guide depuis 11 ans.

"Grand-père Deng a une grande image dans notre cœur", explique Mme Zhang à CNN, en utilisant le surnom local de l'homme qui, en tant que dirigeant suprême de la fin des années 1970 jusqu'à sa mort en 1997, est considéré comme l'artisan de la modernisation et de l'ouverture de la Chine.

La passion de Mme Zhang pour tout ce qui touche à Deng, combinée à ses talents de conteuse, lui a permis de remporter des concours et d'être reconnue au niveau national.

Fin 2020, elle a été l'une des deux personnes du Sichuan choisies pour participer au programme national des "Cinq bons guides", l'une des nombreuses initiatives du gouvernement chinois visant à améliorer et à mettre en valeur l'industrie du "tourisme rouge", en plein essor dans le pays.

Les fonctionnaires du ministère de la culture et du tourisme ont trié sur le volet 100 des meilleurs guides touristiques du pays travaillant dans ce que l'on appelle les "sites rouges", c'est-à-dire des lieux ayant une importance historique et culturelle pour l'histoire du parti communiste au pouvoir.

Les personnes sélectionnées se sont rendues à Pékin pour recevoir une formation complémentaire visant à les doter des compétences nécessaires pour être, selon les termes du gouvernement, "un ferme héritier du gène rouge, un merveilleux conteur d'histoires rouges, un interprète vivant de l'esprit rouge, un diffuseur loyal de la culture rouge et un puissant chef de file de la tendance rouge".

Bien que le concept de "tourisme rouge" existe depuis des décennies, il n'a été officiellement inclus dans le plan national de tourisme du pays qu'en 2004. Certains analystes estiment qu'il s'agit d'une version trafiquée de l'histoire, d'autres allant même jusqu'à parler de lavage de cerveau pur et simple.

L'actuel homme fort de la Chine, Xi Jinping, a promu le "tourisme rouge" à de nombreuses reprises depuis son arrivée au pouvoir fin 2012, alimentant une croissance rapide de ce segment autrefois niche parmi les gouvernements locaux et les touristes nationaux.

En conséquence, les "sites rouges" se sont multipliés dans tout le pays au cours des dernières années, mettant en valeur toutes sortes de choses, des monuments commémoratifs de la révolution communiste aux arbres plantés par les dirigeants communistes.

La pandémie donne un coup de pouce au "tourisme rouge

Alors que le marché mondial du voyage est toujours entravé par la pandémie et que les touristes chinois sont contraints de rester chez eux, les voyageurs nationaux ont donné un coup de pouce à l'industrie du "tourisme rouge".

"En 2020, le nombre de touristes rouges a dépassé les 100 millions et a contribué à 11 % des voyages intérieurs", explique Mimi Li, professeur associé à l'université polytechnique de Hong Kong et spécialiste de la politique touristique chinoise.

"C'est tout à fait phénoménal.

Le moment ne pourrait être mieux choisi pour les acteurs de l'industrie du voyage qui espèrent tirer parti de ce segment en expansion, le pays s'apprêtant à célébrer le 100e anniversaire de la fondation du parti communiste en juillet. De nouvelles initiatives de "tourisme rouge" sont lancées presque chaque semaine pour coïncider avec cet événement, tant dans le secteur public que dans le secteur privé.

Ctrip, la plus grande plateforme de réservation de voyages en Chine, a lancé 100 itinéraires uniques pour les "pèlerins rouges" au début de l'année. Certains de ces circuits comprennent des expériences telles que la récitation du serment d'admission au Parti communiste chinois et l'interprétation de chants révolutionnaires.

L'entreprise a prédit que la campagne attirerait 50 millions de voyageurs en 2021.

"La plupart des chercheurs classent le tourisme rouge comme un type de tourisme patrimonial. Pour certains sites rouges comme Jinggangshan ou Yan'an, le tourisme rouge est presque un revenu garanti", explique M. Li, en faisant référence à deux anciennes bases révolutionnaires communistes célèbres.

CNN s'est récemment rendu à Yan'an, dans la province septentrionale de Shaanxi, dans le cadre d'un voyage organisé par le gouvernement, et a vu des foules de visiteurs - dont certains portaient des vêtements révolutionnaires - s'entasser dans les anciennes résidences des dirigeants communistes, les auditoriums des anciens congrès du parti et d'innombrables salles d'exposition.

Des dizaines de membres du parti ont répété leur serment d'admission - "être prêt à tout moment à tout sacrifier pour le parti et le peuple, et ne jamais trahir le parti" - de manière rituelle, tandis que des écoliers ont assisté à des conférences en plein air sur les raisons pour lesquelles l'histoire a choisi les communistes pour gouverner la Chine.

Sans surprise, les autorités de Yan'an sont désireuses de promouvoir le principal argument de vente de leur ville par des investissements audacieux. Un aéroport brillant, des rangées de nouveaux hôtels et même un panneau d'affichage annonçant l'ouverture prochaine d'un Starbucks parsèment l'ancien marigot économique.

Leurs efforts semblent avoir porté leurs fruits avant la pandémie. En 2019, plus de 73 millions de visiteurs ont afflué dans cette ville d'un peu plus de deux millions d'habitants, doublant presque le nombre de touristes trois ans plus tôt.

Le virus Covid-19 ayant été en grande partie contenu en Chine, le tourisme à Yan'an a rebondi pendant la semaine de vacances du 1er mai de cette année, les dépenses des touristes dépassant déjà celles de la même période avant la pandémie, selon les autorités locales.

Des données démographiques changeantes

Li, le professeur de Hong Kong, explique que lorsque la première vague de "tourisme rouge" a démarré, elle était principalement axée sur l'éducation - une activité obligatoire pour les fonctionnaires et les étudiants. Mais le marché a changé.

"Nous voyons de plus en plus de touristes visiter ces sites non pas parce qu'on leur demande de le faire, mais simplement parce qu'ils en ont envie", explique-t-elle.

Et ces "voyageurs rouges" sont de plus en plus jeunes.

Selon les données de la plateforme de voyage Tongcheng-Elong, les voyageurs âgés de 21 à 30 ans ont représenté 40 % des réservations et des recherches liées au segment du "tourisme rouge" lors des dernières vacances du 1er mai.

Ces chiffres ne surprendront pas la guide touristique Zhang, qui dit avoir remarqué que de plus en plus de jeunes s'intéressent à l'histoire de Deng et à la place qu'il occupe dans l'histoire.

Lorsqu'elle a commencé à travailler à la maison natale de Deng, la plupart des jeunes visiteurs ne jetaient qu'un coup d'œil superficiel aux expositions. Aujourd'hui, "la plupart d'entre eux engagent des guides et prêtent une attention particulière à nos récits personnels sur Deng", explique-t-elle.

L'amélioration des installations et des services, la création de souvenirs et l'utilisation de la technologie peuvent avoir contribué à rendre les "sites rouges" plus attrayants pour les jeunes générations. Mais certains estiment que le principal facteur est l' importance accrue accordée à la fierté et à l'identité nationales.

"Les jeunes d'aujourd'hui sont plus fiers et plus confiants et s'identifient davantage à leur nation et à leur pays", explique M. Zhang. "Ils veulent apprendre comment la Chine est passée d'un pays pauvre à ce qu'elle est aujourd'hui.

Li note que les études montrent que les jeunes Chinois apprécient plus que jamais les marques nationales, qu'il s'agisse de soins de la peau ou de mode.

"Ils veulent utiliser les produits fabriqués dans le pays et mieux le connaître", explique-t-elle.

Chen Shuna, étudiante à la Capital University of Economics and Business de Pékin, a visité le musée de la guerre de la résistance du peuple chinois contre l'agression japonaise avec ses amis en novembre 2020.

Elle explique à CNN que ce qui l'a le plus impressionnée est la représentation du massacre de Nanjing.

"La scène est très tragique", dit Chen. "Chaque objet du musée est la preuve d'une histoire que les générations précédentes ont écrite avec leur sang. Mais nous ne nous plongeons pas dans l'émotion de la vengeance. Nous sommes plutôt alertés sur le fait que notre nation doit se relever et se renforcer pour résister à tous les envahisseurs."

Le côté obscur du "tourisme rouge

Si l'apprentissage de l'histoire nationale est un attrait majeur pour les touristes du monde entier, la différence réside dans le fait que les "sites rouges" proposent presque toujours des récits unilatéraux.

Les critiques affirment que ces sites se concentrent sur la persévérance des dirigeants communistes et leurs glorieux triomphes, négligeant leurs échecs parfois catastrophiques et déformant même les faits historiques.

Le régime chinois aimerait certainement promouvoir le "tourisme rouge" à des fins à la fois commerciales et idéologiques", déclare Simon Shen, commentateur politique influent de Hong Kong et fondateur de la société de relations internationales Glocal Learning Offices.

"Il est considéré comme un sujet essentiel de l'éducation patriotique. L'efficacité de cette méthode est une autre question.

L'universitaire hongkongais Li insiste sur le fait que l'utilisation des sites historiques et des attractions comme moyen d'"éduquer" les citoyens n'est pas l'apanage de la Chine. Selon elle, le pays accuse un retard en matière de marketing sophistiqué.

"Dans d'autres pays, comme les États-Unis, cela se fait de manière très implicite", explique Mme Li.

"Je pense que le gouvernement chinois devrait y prêter attention ou y consacrer plus de temps et d'efforts. On ne se sent pas vraiment bien quand on sent qu'on nous demande de croire quelque chose".

Au musée de la guerre de résistance du peuple chinois contre l'agression japonaise à Pékin, par exemple, l'accent est mis sur le sacrifice consenti par le parti communiste pendant la guerre sino-japonaise dans les années 1930 et 1940 et sur le fait que le parti, alors naissant, a été le "pilier" qui a mené le pays à la victoire.

Sur la page historique de son site officiel, le musée affirme que le Kuomintang - le parti dominant de la Chine de 1928 à 1949 - a fait preuve d'un manque de volonté pour s'opposer à l'invasion japonaise, dénonçant son effort de "résistance passive" pendant la guerre.

Cette affirmation est rejetée par de nombreux chercheurs en dehors de la Chine continentale.

Zhang Yu, secrétaire général de l'Independent Chinese PEN Center, basé en Suède, a déclaré dans une interview accordée à Voice of America au début du mois que le "tourisme rouge" est efficace pour faire croire aux visiteurs la version communiste de la vérité grâce à un "endoctrinement subtil".

"La partie la plus efficace du tourisme rouge est qu'il n'est pas entièrement faux", a déclaré Zhang dans l'interview. "Les sites de voyage sont mi-réels, mi-faux. L'objectif le plus important est de (faire) croire aux gens que "sans le parti communiste, ce pays est fini".

Mike Robinson, directeur de l' Institut international pour le patrimoine culturel d'Ironbridge, basé au Royaume-Uni, a mené des recherches approfondies sur le tourisme patrimonial en Chine.

"Le tourisme rouge - ou toute autre forme de tourisme si étroitement lié à une seule idéologie - présente des complexités et des anomalies", explique-t-il.

Mais le chercheur estime qu'il est "peu critique, peu réfléchi et naïf" de rejeter d'emblée le "tourisme rouge".

"Pour les autorités chinoises, les priorités en matière de tourisme rouge devraient être de l'intégrer dans un programme plus large de développement du tourisme durable pour les communautés plus marginales, puis de l'ouvrir à un public international plus large par le biais d'une interprétation efficace et honnête.

Shen a cependant une vision moins optimiste du sujet, comparant le "tourisme rouge" en Chine au tourisme en Corée du Nord, un autre pays communiste connu pour ses programmes d'endoctrinement omniprésents.

Des pays comme la Corée du Nord proposent des itinéraires similaires aux touristes étrangers, mais peu d'entre eux subissent un "lavage de cerveau" par la suite ; il est plus fréquent que les touristes aient des pensées très différentes", explique-t-il.

La différence, ajoute-t-il, est que la Chine a les moyens économiques de promouvoir sa version de l'histoire à l'échelle mondiale.

"Par conséquent, certains touristes qui visitent ces sites pourraient faire partie de la machine de propagande du PCC s'ils ne peuvent pas recevoir un compte rendu adéquat à l'avance ou après coup.

Utiliser le "tourisme rouge" pour réduire la pauvreté

Mais Robinson, qui a publié des rapports sur le tourisme et le développement durable pour l'UNESCO, note le lien entre les objectifs de développement durable de Pékin et la croissance du "tourisme rouge" - et les avantages concrets pour les communautés locales.

Guang'an en est un exemple. L'ancienne résidence de Deng a été le premier "site rouge" du Sichuan à recevoir la note 5A, la plus haute note touristique en Chine.

Des travaux de rénovation et d'amélioration ont été effectués depuis le début des années 2000. Il s'agit désormais d'un complexe touristique de 3,19 kilomètres carrés comprenant des attractions telles qu'un musée, un lac et une place avec une statue en bronze.

Avec ses paysages agréables et ses produits abondants, l'attrait du "tourisme rouge" de Guang'an a aidé les entreprises locales à prospérer.

En 2017, il a été l'un des premiers groupes de comtés du Sichuan à sortir de la pauvreté absolue. En 2019, cette ville de moins d'un demi-million d'habitants a accueilli plus de trois millions de visiteurs.

"La politique touristique - pour ce qu'elle vaut - est dictée par l'économie", explique M. Robinson. Ce n'est pas un hasard si le "tourisme rouge" est étroitement lié aux programmes de régénération rurale, de diversification agricole et d'amélioration des moyens de subsistance locaux.

C'est aussi un rappel constant, pour les visiteurs comme pour les habitants, que le Parti communiste est en charge de tout en Chine, comme Xi aime à le dire.

Reportage complémentaire de Steven Jiang à Yan'an.

Source: edition.cnn.com