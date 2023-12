L'essor des superproductions approuvées par le parti communiste chinois

Son mariage s'effondre également. La Seconde Guerre mondiale a laissé la famille financièrement ruinée et son mari déprimé, névrosé et figé dans le passé.

"Nous ne nous disons jamais plus de quelques mots", dit-elle. "Je n'ai pas le courage de mourir. Il semble ne pas avoir le courage de vivre".

Ce portrait du désespoir ouvre le film en noir et blanc de Fei Mu, "Leprintemps dans une petite ville", réalisé en 1948, une étude sur le désir frustré et les conflits conjugaux.

Considéré aujourd'hui comme un chef-d'œuvre du cinéma chinois, "Printemps" est sorti quelques mois avant la victoire du parti communiste dans la sanglante guerre civile qui a ravagé le pays.

Contrairement aux autres films de l'époque, axés sur des thèmes gauchistes et sur la gloire de l'Armée populaire de libération, l'étude de caractère mélancolique de Fei a été considérée comme myope et idéologiquement rétrograde par les nouveaux dirigeants chinois, qui lui ont reproché d'avoir un "effet narcotique" sur des spectateurs qui avaient besoin d'être stimulés en temps de guerre. Le film a été retiré des salles de cinéma et Fei s'est réfugié à Hong Kong, sous contrôle britannique.

En 1950, l'épouse de Mao Zedong, Jiang Qing, nouvellement installée à la tête de l'Agence cinématographique du Département central de la propagande, a entamé une purge des cinéastes "de droite" et des ennemis de classe. Ancienne actrice, Jiang a reconnu le pouvoir du cinéma pour façonner - ou saper - le message du Parti.

Elle a notamment ciblé le film "La vie de Wu Xun" du réalisateur Sun Yu, qui raconte l'histoire d'un mendiant historique qui a fondé des écoles pour les enfants pauvres pendant les dernières années de la dynastie Qing.

Wu a travaillé dans le cadre du système féodal, en promouvant des réformes libérales graduelles, et a été jugé antirévolutionnaire et anticommuniste pour cette raison. Pendant la majeure partie des deux années suivantes, la presse du Parti a dénoncé le film, Mao lui-même écrivant un éditorial à son encontre en mai 1951. La campagne a détruit la carrière de Sun et l'a laissé au purgatoire cinématographique.

"(La répression de Wu Xun) a été la première campagne idéologique de la République populaire", écrit Desmond Skeel dans "Censorship : A World Encyclopedia".

"Désormais, l'accent sera mis sur la lutte politique ; il n'y aura plus de distinction entre l'art et la politique. Les thèmes des films ou de tout autre média seraient fixés par le parti."

Pendant la période où Jiang était en charge du cinéma chinois, la production a chuté de façon spectaculaire. Les films qui sortaient s'en tenaient aux directives de Mao, selon lesquelles l'art devait refléter la vie des classes laborieuses et servir à l'avancement du socialisme.

Ce mantra n'a guère changé jusqu'à aujourd'hui, seule la saveur du message politique a évolué vers celle de la pensée Xi Jinping, l'idéologie parfois incompréhensible prônée par le dirigeant le plus puissant de Chine depuis Mao lui-même.

Soixante-dix ans après la fondation de la République populaire, les thèmes abordés par le cinéma chinois ont radicalement changé. Mais le niveau de contrôle exercé par le Parti est à nouveau en hausse.

Les films sont toujours censés promouvoir les "valeurs fondamentales du socialisme" et sont contrôlés par les censeurs à de multiples reprises au cours du processus de production, depuis l'étape du scénario jusqu'à celle de la préproduction. Les licences peuvent être retirées ou révoquées sans préavis, car les sujets acceptables une année deviennent controversés l'année suivante.

Les années 1990 et 2000 ont été marquées par une libéralisation croissante du cinéma chinois et par la montée en puissance de réalisateurs comme Jia Zhangke et Lu Chuan, dont les films mettaient en lumière les failles de la société chinoise et remettaient en question le consensus historique. Jia et d'autres réalisateurs ont vu leurs films interdits en Chine, et d'autres ont été retirés sans explication à la veille de leur sortie, laissant les réalisateurs et les studios chercher ce qui fait exactement une superproduction approuvée par le Parti communiste.

"La tendance générale de l'industrie est à un contrôle plus strict et à moins d'argent", a déclaré un cadre du bureau chinois d'un studio de cinéma étranger, qui a demandé à rester anonyme en raison de la sensibilité politique du sujet. Cela a conduit les studios à restreindre leurs ambitions et à tenter de recréer les succès du passé.

"Le résultat est un plus grand nombre de films du même type, qui auront des répercussions à moyen et long terme, et pas seulement pendant un an ou deux", a-t-elle ajouté.

Un marché jeune et important

Le marché chinois du cinéma est colossal. Ses 60 000 écrans de cinéma - les plus nombreux au monde - génèrent des recettes considérables.

Selon les projections de PwC, les ventes de billets dans le pays devraient atteindre 12,2 milliards de dollars l'année prochaine, dépassant ainsi les États-Unis en tant que public cinématographique le plus lucratif au monde, et il ne s'agit là que des écrans traditionnels. Les services de streaming vidéo iQiyi et Tencent comptent à eux deux 190 millions d'abonnés payants rien qu'en Chine, soit environ 40 millions de plus que Netflix dans le monde.

Les studios hollywoodiens ont cherché à profiter de ce gigantesque marché, mais les films étrangers doivent se battre pour obtenir une place dans un système de quotas qui limite le nombre de films étrangers ou coproduits projetés en Chine à 30 ou 40 par an.

Dans l'espoir d'améliorer leurs chances dans la bataille des quotas, de plus en plus de studios coproduisent des films avec des partenaires chinois et s'adressent parfois ouvertement au public chinois, par exemple en accordant quelques secondes de temps d'antenne à des stars nationales pour qu'elles puissent être utilisées dans du matériel promotionnel, ou en utilisant de manière choquante des produits chinois, comme l'apparition de QQ Messenger dans "Independence Day : Resurgence".

L'influence des valeurs et de l'argent chinois peut également avoir des effets politiques, comme en témoigne le retrait des drapeaux japonais et taïwanais de la veste bombardier emblématique de Tom Cruise dans une prochaine suite de "Top Gun". Les stars chinoises ont également subi le même type de pression pour se conformer à la ligne, quelle que soit la personne pour laquelle elles travaillent, comme dans le cas des commentaires de Liu Yifei, la star de "Mulan", contre les manifestations de Hong Kong.

Malgré l'ampleur des audiences et des bénéfices, les analystes s'accordent à dire que les règles de censure imprévisibles et opaques ont freiné l'industrie cinématographique chinoise, les marchés de production s'efforçant de trouver un modèle qui fonctionne.

La censure aggrave toutes ces difficultés, les studios devant concilier non seulement des réglementations formelles strictes, mais aussi des vents politiques qui peuvent changer radicalement de direction au cours du processus de production, qui dure des années.

Les caprices de la censure

Les motifs de censure peuvent aller de la "mise en péril de l'unification, de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de l'État" à la présentation d'hommes portant des boucles d'oreilles ou de femmes trop décolletées. Le remake de "Ghostbusters" en 2016 s'est probablement vu refuser une sortie en Chine parce qu'il encourageait la "superstition".

En 2018, la supervision et la censure de l'industrie cinématographique ont été confiées à une nouvelle super agence, directement placée sous la supervision du Département central de la propagande du Parti.

Cette mesure a été prise alors que le président Xi renforçait son contrôle absolu sur le pouvoir et abandonnait la limitation des mandats, et qu'il supprimait toute séparation théorique entre le Parti et la réglementation de l'industrie cinématographique, qui , selon les médias d'État, jouait un "rôle unique et important [...] dans la diffusion des idées, de la culture et du divertissement".

David Bandurski, codirecteur du China Media Project à l'université de Hong Kong, a écrit à l'époque que cela démontrait comment, sous Xi, il y avait eu "un contrôle plus étroit et plus centralisé des médias et de l'idéologie".

Cette volonté de contrôle accru a coïncidé avec la montée en puissance de films chauvins tels que "Operation Red Sea" et "Wolf Warrior 2", tous deux axés sur le rôle des forces militaires chinoises à l'étranger.

Le directeur d'un studio de cinéma étranger qui a parlé à CNN a déclaré que M. Xi peut avoir une influence sur les films, même sans exprimer publiquement son opinion, car les gens essaient de lire les feuilles de thé politiques pour savoir ce qui pourrait obtenir son approbation.

"Si vous fondez vos décisions créatives sur les remarques (de M. Xi), comme des magnats qui achètent des clubs de football parce qu'il aime le football, c'est tout simplement trop spéculatif", a-t-elle déclaré. "Bien sûr, le resserrement général de l'environnement est lié à son point de vue. Mais ce n'est pas comme s'il avait beaucoup parlé de l'industrie cinématographique - ce sont souvent les subalternes qui prennent des décisions en fonction de ce qu'ils devinent de ses opinions.

Des images patriotiques

L'opération "Mer Rouge" est librement inspirée de l 'évacuation réelle de citoyens chinois pendant la guerre civile au Yémen et fait écho à des films hollywoodiens aussi tapageurs que "Treize heures" de Michael Bay ou "Capitaine Phillips" de Paul Greengrass.

À l'instar de leurs homologues américains, les spectateurs chinois ont dévoré le nationalisme cinématographique, et les deux films ont connu un grand succès au box-office. "Wolf Warrior 2" a battu des records au box-office dès sa sortie, avec pour slogan "Quiconque offense la Chine sera traqué et puni où qu'il se trouve".

Le film, un drame de type "Rambo" dans lequel des soldats des forces spéciales protègent des travailleurs humanitaires dans un pays africain non spécifié, correspond à l'accent mis par l'ère Xi sur une forme de nationalisme chinois plus musclé et tourné vers l'extérieur.

"L'image de la Chine dans le monde est différente aujourd'hui et le public le ressent vraiment", a déclaré Yu Yusan, directeur général adjoint de la branche distribution de Dadi Film Group, au South China Morning Post à l'occasion de la sortie du film. "Dans le passé, les films de propagande promouvaient souvent l'action collective, mais la Chine est entrée dans une période où l'individualisme (comme l'héroïsme dans le film) est plus apprécié et où le public devient plus mûr.

Pendant un certain temps, il a semblé que le jingo moite de "Wolf Warrior" serait le nouveau visage de l'industrie cinématographique chinoise, jusqu'à la sortie du succès de science-fiction "The Wandering Earth" en février. Adaptation décousue et exagérée du roman de l'auteur chinois Liu Cixin, qui raconte un projet farfelu visant à déplacer la Terre hors du système solaire, le film a néanmoins attiré un public nombreux dans le pays et suscité l'intérêt à l'étranger, où il a été repris par Netflix.

Dan Wang, analyste à l'Economist Intelligence Unit (EIU), a déclaré que "Wolf Warrior" et "Wandering Earth" ont tous deux bénéficié d'une atmosphère politique réceptive.

Wolf Warrior" correspond au ton de l'initiative "Belt and Road" et a donc bénéficié d'un fort soutien du gouvernement et d'un temps d'exploitation prolongé dans les salles de cinéma", a-t-elle déclaré. "Wandering Earth est sorti en pleine guerre commerciale entre la Chine et les États-Unis. Avec un film de science-fiction mettant en scène les dirigeants chinois, il a répondu aux besoins patriotiques du public et du gouvernement."

Les flops à gros budget et les superproductions surprises montrent le "côté imprévisible" du cinéma chinois, a déclaré James Li, associé cofondateur de Fanink, société d'étude de marché de l'industrie cinématographique basée à Pékin.

"Cela montre à quel point l'industrie cinématographique chinoise n'en est qu'à ses débuts", a-t-il déclaré, soulignant l'absence d'un système de studio mature qui cultive les réalisateurs et les franchises, comme l'usine à succès de Marvel ou l'aimant à récompenses Pixar. Bien que M. Li soit optimiste quant au potentiel du marché, il estime que les studios sont trop dépendants des créateurs individuels qui leur apportent des succès fortuits.

"Le problème ou le défi ultime de l'industrie chinoise du divertissement est lié à l'absence de normes ou de systèmes à chaque étape du cycle de production ou de commercialisation", a-t-il déclaré. "Il ne semble pas y avoir de processus en place pour nourrir ou encourager les bons films à devenir encore meilleurs.

Le directeur du studio de cinéma étranger a déclaré que même les flops peuvent parfois être bénéfiques pour améliorer les normes : "Un public plus exigeant a également été positif pour l'industrie, car il peut voter avec ses pieds.

"La Chine est un marché énorme, mais sans grande qualité", a-t-elle ajouté.

Une sensibilité accrue

Il arrive parfois qu'un film soit sur le point d'atteindre la gloire, qu'il passe toutes les vérifications initiales, qu'il suscite l'engouement du public, mais qu'il tombe à l'ultime obstacle de la censure. Le film "The Eight Hundred" de Huayi Brothers, très attendu pour l'été 2019, a été l'une de ces victimes.

Avec un réalisateur primé, un budget de 80 millions de dollars et un fort bouche-à-oreille, "The Eight Hundred" semblait bien parti pour être une superproduction, jusqu'à ce que le film soit retiré quelques jours avant sa sortie prévue.

L'annulation du film, qui n'a jamais été expliquée, s'explique probablement par le fait qu'il mettait en scène des soldats nationalistes luttant contre les envahisseurs japonais.

Après la Seconde Guerre mondiale, les nationalistes ont repris leur guerre civile contre les communistes, avant d'être vaincus et de s'enfuir à Taïwan. Les films chinois qui se déroulent à cette époque ont tendance à exagérer le rôle de l'Armée rouge dans la défaite du Japon et à minimiser celui de ses rivaux.

À quelques mois du 70e anniversaire de la République populaire, ce manque de loyauté envers le Parti a peut-être été trop fort pour les censeurs. Un message largement diffusé sur les réseaux sociaux par un initié du cinéma à propos de l'annulation du film soulignait "l'ingérence de toutes sortes d'acteurs mystérieux que nous ne voyons généralement pas - de 'vieux dirigeants' et de 'vieux cadres'", qui conservaient encore les griefs de la guerre civile.

"Les préparatifs pour ('The Eight Hundred') ont commencé il y a quatre ou cinq ans - et le film a manifestement reçu l'autorisation d'être réalisé et était prêt à sortir", a déclaré le directeur d'un studio de cinéma étranger à CNN.

"Mais cette brusque annulation montre que rien n'est garanti tant que le film n'est pas projeté dans les salles de cinéma.

Elle a ajouté que "bien sûr, c'est le 70e anniversaire de la RPC cette année, mais il y aura quelque chose d'important chaque année dans un avenir prévisible. L'environnement ne fera qu'empirer à partir de maintenant".

Wang, l'analyste de l'EIU, a déclaré que la censure était une "contrainte sévère sur le contenu des films et leur actualité". L'intrigue et les dialogues sont susceptibles d'être modifiés et la date de sortie prévue peut être retardée. Cela dissuade les producteurs d'innover".

Succès surprise

Dans ce contexte, certains réalisateurs ont choisi de s'en tenir aux sujets les plus sûrs : La pensée de Xi Jinping.

Deux films récents, "Hold Your Hands" et "Amazing China", ont célébré le leadership visionnaire et le génie idéologique de Xi. Le film "Amazing China" met l'accent sur des mégaprojets tels que l'initiative "Belt and Road" de Xi et d'autres réalisations sous le règne du président.

"Qui d'autre aurait pu faire cela ? Seul le Parti communiste", déclare M. Xi dans le film, qui se termine par une chanson pop nationaliste : "Nous sommes confiants ! Nous allons de l'avant ! Regardons les fils et les filles de la Chine marcher vers un nouvel univers !

Les deux films, qui ont été projetés à grande échelle et ont reçu des critiques élogieuses de la part des médias d'État, ont connu le succès au box-office, "Amazing China" devenant le documentaire le plus populaire de Chine en neuf jours.

À l'approche de la fête nationale du 1er octobre, "Mon peuple, mon pays" a bénéficié d'une forte promotion dans les médias d'État. Un article du tabloïd nationaliste Global Times l'a décrit comme une "épopée patriotique célébrant le 70e anniversaire de la fondation de la République populaire de Chine".

La compilation de sept courts métrages portant sur des moments clés de l'histoire chinoise, y compris la rétrocession de Hong Kong de l'autorité britannique à l'autorité chinoise, "est considérée comme un cadeau pour le 70e anniversaire de la fondation de la République populaire de Chine", a déclaré le Global Times.

Cependant, toutes les superproductions approuvées par le Parti communiste ne sont pas imprégnées d'une propagande aussi flagrante. "Ne Zha" raconte l'histoire d'un enfant démoniaque qui défie ses parents et pique de violentes crises de colère. Librement inspiré de la figure mythologique chinoise du même nom, le film d'animation a été le succès surprise de 2019. En septembre, il était le deuxième film chinois le plus rentable de tous les temps avec 691 millions de dollars, derrière "Wolf Warrior 2".

Il s'est également attiré les louanges des autorités. Un récent commentaire publié par le Quotidien du peuple, le porte-parole officiel du parti communiste, a déclaré que le film - et l'héroïsme éventuel de Ne Zha - était "digne d'être sérieusement pris en considération par la majorité des membres et des cadres du parti dans la nouvelle ère", en référence à un principe clé de la pensée de Xi Jinping.

"Les membres et les cadres du parti doivent s'inspirer de l'indomptable esprit de persévérance de Ne Zha, maintenir une attitude de lutte sans fin, conserver l'urgence d'attendre le (bon) moment et l'esprit d'entreprise d'affronter les difficultés, et considérer les défis difficiles comme de l'expérience", a ajouté le journal.

Le porte-parole du Parti a notamment salué le message du film, qui montre comment les parents du rebelle Ne Zha l'ont orienté vers la "bonne voie".

Les censeurs font de même avec les films chinois depuis des décennies. Et malgré les plaintes des producteurs et des spectateurs concernant leurs mains souvent lourdes, il est peu probable qu'ils s'arrêtent de sitôt. Grâce en partie au succès de "Ne Zha", les analystes prévoient que les recettes de la fête nationale pourraient atteindre le chiffre record de 7 milliards de yuans (988 millions de dollars), ce qui constituerait un véritable cadeau pour le 70e anniversaire.

Maisy Mok et Stella Ko de CNN ont contribué aux recherches. Steven Jiang, de CNN, a contribué aux reportages complémentaires.

