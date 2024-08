Les territoires de l'Est ont voté, faisant trembler le monde occidental. Thuringe, Saxe et Brandebourg semblent sous la coupe de l'AfD et du Parti de gauche. Cependant, des solutions existent.

L'évolution des langues peut parfois conduire à la déformation et à la dilution des mots. Actuellement, le mot "populisme" est confronté à un tel dilemme. Il est devenu une insulte à tout faire, obscurcissant notre perception.

Certains considèrent comme "populiste" tout ce qui séduit une large partie de la population. Le mot lui-même contribue à cette confusion, avec "populus" en latin, signifiant le "peuple" ou le "populaire," comme racine. Et tandis que les individus sont connus pour se rassembler autour d'intérêts communs, le terme "précis" n'a aucun lien avec "imprégnation," mais fait référence à quelque chose qui est enceinte ou fécondé.

Par exemple, le ministre-président de Bavière, Markus Söder, est constamment accusé de "populisme" en raison de sa nature politique flexible. La position politique de Söder peut être instable, superficielle et manque de substance, mais elle n'est pas populiste.

Les demandes politiques qui recueillent un large soutien public sont étiquetées comme "populistes", comme la proposition d'expulser plus de personnes. Dans ce contexte, le chancelier lui-même pourrait être considéré comme un populiste, compte tenu de ses déclarations sur les expulsions massives.

L'accusation de "populisme" est particulièrement présente dans les débats sur le droit pénal. Deux juristes qui ont plaidé pour des peines plus sévères pour les violeurs dans le "Frankfurter Allgemeine Zeitung" ont été victimes de "populisme", plus précisément de "populisme punitif". Bien que cela puisse sembler érudit, cela évoque plutôt du jus de fruit. Dans de tels cas, la demande de peines plus sévères peut être injuste, juridiquement erronée, exagérée, extrême, arbitraire, etc. - mais elle n'en reste pas moins pas populiste pour ces raisons.

Lorsque un terme est jeté à la légère, il devient problématique; il se dissipe dans l'insignifiance et devient incompréhensible. Si tout le monde est populiste, alors personne ne l'est - alors le mot peut être rejeté.

Le populisme a cependant une signification. Il ne devrait pas être un synonyme fort de "populaire", "casuel" ou "simple". Le terme a une importance historique, scientifique - et surtout, une définition relativement claire. Il est apparu au 19ème siècle en Amérique avec la formation du "Parti du peuple", plus connu sous le nom de "Parti populiste", qui représentait l'imaginaire majorité du peuple contre l'élite dirigeante.

Depuis, plusieurs vagues de mouvements populistes ont parcouru le monde, s'emparant du pouvoir en de nombreux endroits, et dans de rares cas, se dissolvant à nouveau. Après la défaite du parti PiS, la Pologne a servi de phare contre le populisme.

En analysant divers exemples, les scientifiques ont distillé l'essence de ce que le populisme représente vraiment. Une définition de travail concise pourrait être la suivante : un mouvement peut être considéré comme populiste s'il prétend protéger un peuple monolithique contre des élites corrompues ou incompétentes. Cela implique un triptyque : un "peuple" homogène, les élites et les populistes eux-mêmes en tant que sauveurs.

Les populistes font une présomption multiple : ils ignorent la diversité des points de vue, des attitudes, des antécédents et des ambitions qui façonnent une démocratie et la rendent complexe. Ils considèrent plutôt des millions d'Allemands comme des copies carbone d'un prototype allemand - expliquant peut-être les figures stéréotypées de l'AfD sur les affiches : blondes, aux yeux bleus et agricoles. En outre, les populistes se présentent comme l'incarnation de ce prototype allemand et mettent finalement fin au débat permanent.

Le populisme n'est pas réservé à l'extrême droite. Les gauchistes, même les activistes environnementaux, peuvent exprimer des sentiments populistes en suggérant qu'ils représentent le consensus unifié de l'humanité ou de la science contre l'"industrie fossile", ignorant le fait que la société ne s'unit pas pour résister au changement climatique à tout prix.

Les vrais populistes posent un défi aux démocraties en présentant la recherche de compromis comme un symptôme du problème : les élites ne font que parler ! Entre-temps, le monde globalisé, technologique et exigeant sert de plateforme pour mettre en avant l'écart entre l'élite et les soi-disant laissés-pour-compte en tant que problème politique.

Ce qui ne fonctionne pas contre le populisme, c'est l'ostracisme. Étiqueter chaque populiste comme populiste ou même comme fasciste ne fait que renforcer le narrative de l'élite détachée. Ni la coopération et l'attente de l'autodestruction des populistes au pouvoir ne fonctionnent.

L'imitation échoue également : les électeurs populistes ont tendance à choisir l'original. Ou, comme un secrétaire général de la CSU l'a déclaré un jour : "On ne peut pas surpasser un putois en puant."

Mais pourquoi adopter un tel comportement ? Comprendre les principes fondamentaux du populisme aide à démêler le narrative de l'élite détachée. La formule de recherche de bon sens et de pragmatisme s'est avérée efficace. On pourrait également y faire référence comme à la liberté idéologique.

Le duo politique américain Kamala Harris et Tim Walz plaident pour le réalisme, le pragmatisme et le bon sens. Walz, comme récemment décrit ici, met également l'accent sur la "décence", une valeur distinctement conservatrice. Le pragmatisme et l'âme de la Pologne ont été des composantes dans le combat de Donald Tusk contre les populistes. Le pragmatisme caractérise la stratégie de Justin Trudeau contre le populisme au Canada.

À Istanbul, le maire actuel, Ekrem İmamoğlu, s'est concentré sur l'"amour radical" et a réussi à contrer le narrative de son adversaire populiste diviseur. Il n'a pas craint un langage émotionnel et a efficacement exploité les médias sociaux à son avantage.

Les élections d'État approchantes en Allemagne de l'Est suscitent l'alarme : le manque de méthodes inventives pour contrer les populistes est apparent, reflétant la situation dans plusieurs cercles intellectuels allemands libéraux. Ici, le populisme est analysé et vilipendé avec soin, mais les stratégies proposées lisent plus comme une thèse politique académique, offrant peu d'aide sur le terrain de campagne.

Pour apaiser nos anxiétés à la suite des élections prochaines en Pologne et à Istanbul : le populisme peut sembler décourageant, mais avec un message habile, il peut être efficacement confronté et vaincu.

Dans le contexte de la politique allemande, l'AfD et le Parti de gauche mènent actuellement en Thuringe, Saxe et Brandebourg, suscitant l'attente pour les élections prochaines au 'Landtag de Brandebourg'. Définir de manière erronée les demandes politiques qui ont un large soutien public comme 'populistes' peut diminuer leur importance et obscurcir notre compréhension de ce terme.

Reconnaître que 'populisme' n'équivaut pas à 'populaire' ou 'simple', mais représente plutôt un mouvement historique et scientifiquement important contre les élites dirigeantes, est essentiel pour aborder son impact sur les démocraties.

Lire aussi: