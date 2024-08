L'espoir de 60 millions de Bayern est silencieux dans un spectacle d'occasion.

Enfin, il est là, le nouveau joueur de FC Bayern : le club de Munich présente Michael Olise, mais le jeune Français n'est pas un homme de beaucoup de mots. Dans l'attaque du FCB, il pourrait former une nouvelle pépite - et mettre l'entraîneur Vincent Kompany dans des situations difficiles.

Michael Olise se couvre le visage de ses mains. Se cache profondément dedans. Gonfle ses joues, tandis que les yeux brillent de larmes. Laisse tomber sa tête. L'équipe de football nationale française vient de perdre la finale contre l'Espagne en prolongation aux Jeux olympiques, et le nouveau joueur de 22 ans de FC Bayern Munich ne veut rien avoir à faire avec la médaille d'argent. En tant que seul Français, il la retire directement. Son geste : une volonté inconditionnelle de gagner, seuls les titres comptent. Si ce n'est pas aux Jeux olympiques, alors maintenant chez le champion allemand en titre.

À sa présentation officielle cet après-midi, l'achat de 60 millions d'euros (y compris les paiements bonus), le plus cher de cette saison à FC Bayern, reçoit un gâteau de la part du directeur sportif Max Eberl. Sur celui-ci se trouvent les anneaux olympiques et "FCB". C'est tout pour les faits saillants, les 360 secondes que Olise passe sur le podium. Il devient rapidement clair : cet homme peut devenir une star sur le terrain, mais pas au microphone. Il n'est pas un haut-parleur, mais réservé, taciturne et modeste. Le FC Bayern, où il arrive souvent bruyant et vantard et où trop de choses sont dites, peut en profiter.

Comment il est arrivé à Munich et comment il a été reçu par l'équipe est la première question posée à Olise. "Bien", répond-il. Silence. Prochain : Préfère-t-il marquer des buts ou les préparer ? "J'aime les deux, peu importe." Pause. Puis : Est-ce un fardeau d'être le nouveau venu le plus cher de l'été ? "Je ne regarde pas les titres. Le club veut que je fasse un travail et c'est pour ça que je suis là." Son travail est de jouer au football, pas de parler. Après six minutes, il y a une photo avec Eberl, puis la courte tâche latérale est terminée.

Nouvelle ère avec Olise et Musiala

Olise arrive quatre jours après la finale olympique à Munich, ne veut pas de pause. C'est aussi un message. L'ailier est le "joueur souhaité" de FC Bayern en provenance du club de Premier League anglais Crystal Palace. Le joueur de 22 ans est "un joueur qui fait la différence", a déclaré Eberl lors de sa signature. Maintenant, il a ajouté : "Michael a montré lors du tournoi olympique ce qu'il peut faire. Il a presque 100 implications de buts en Angleterre en Nearly 200 matches et s'est joué à Munich." Olise est "un joueur très créatif. Il nous donnera beaucoup de joie."

Eberl voit Olise comme "vite, malin, buteur et très versatile en attaque." Il vient généralement du côté droit. Avec son pied gauche fort, il tire vers l'intérieur et termine dans le coin éloigné. FC Bayern a-t-il manqué d'Arjen Robben ? Quoi qu'il en soit, ce style de finition rappelle l'icône néerlandaise.

Olise est censé façonner l'avenir de FC Bayern. Pour inaugurer une nouvelle ère, l'époque post-Thomas Müller. Avec des joueurs comme Jamal Musiala, qui a déjà rempli de manière impressionnante les chaussures de Müller, et ceux qui doivent encore faire leurs preuves : Mathys Tel (19 ans), qui a été promis plus de temps de jeu par les patrons de Bayern. Aleksandar Pavlović (20 ans), qui est censé libérer les forces offensives pour les années à venir.

Thomas Müller se bat pour une place de titulaire

Surtout avec Musiala, Olise pourrait rapidement建立 une bonne compréhension sur le terrain, car ils ont tous deux joué ensemble dans l'équipe de jeunes de Chelsea. Le Français a loué l'Allemand en tant que "joueur top" lors de la présentation. Pourrait-il y avoir une nouvelle ère Robbery, comme lorsque le duo ailier d'Arjen Robben à droite et de Franck Ribéry à gauche a semé la terreur en Bundesliga et en Europe ? Quoi qu'il en soit, Olise a exprimé à Munich qu'il "aime" Ribéry.

Depuis que Musiala est susceptible de sécuriser la position centrale derrière Harry Kane, un triangle magique de l'avenir pourrait émerger : avec Tel à gauche, Musiala au milieu et Olise à droite. Quoi qu'il en soit, le milieu de terrain offensif de Bayern pourrait devenir un nouveau chef-d'œuvre. Olise a été signé à long terme jusqu'en 2029 dans ce but.

Il y a aussi les forces établies. Serge Gnabry, que les patrons de Bayern ne voulaient pas laisser partir. Leroy Sané, qui comme Olise vient généralement à droite et a son casier à côté du nouveau venu français. Kingsley Coman, qui pourrait encore partir. Et bien sûr, le vétéran Thomas Müller, qui a récemment déclaré à "Kicker" : "Je vois toujours mes forces dans la création d'occasions de but et la marque de buts. J'aime aussi que nous ayons une approche de pression à nouveau, qui convient à mes forces."

Éloges spéciales pour Olise

Mais Olise peut aussi presser comme personne d'autre, s'étant prouvé en Premier League, qui est plus rapide et plus physique que la Bundesliga. Son entraîneur national, la légende française Thierry Henry, qui a entraîné l'équipe aux Jeux olympiques, a loué le jeune homme en conséquence : "Un joueur très important pour nous. Il peut passer, il peut marquer, il a une très bonne compréhension de l'espace. Il sait comment presser." Deux buts en tournoi et cinq passes décisives se sont ajoutés à

"Michael a encore fait la différence. Il fait des choses plutôt extraordinaires avec son pied.", a déclaré Thierry Henry après la victoire 3-1 en prolongation contre l'Égypte en demi-finales olympiques, louant Olise, son homme providentiel sur la route de la médaille d'argent. Celui qui est maintenant censé réaliser des choses extraordinaires pour l'équipe de Munich. Avec son pied, bien sûr. Olise n'est pas vraiment un grand bavard après tout.

Après la présentation officielle, Michael Olise décline l'opportunité de s'exprimer longuement, préférant laisser son football parler. Avec son nouveau club au FC Bayern Munich, Olise rejoint les rangs de Jamal Musiala et Mathys Tel, visant à façonner l'avenir du club en attaque, sur les traces de anciennes stars comme Arjen Robben et Franck Ribéry.

Lire aussi: