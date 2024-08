- L'espérance de vie moyenne en Bavière a connu une légère réduction.

En Bavière, les individus nés récemment peuvent s'attendre à vivre 78,9 ans en tant qu'hommes et 83,5 ans en tant que femmes, selon les statistiques de l'office de Fürth, Bureau de la statistique de l'État de Bavière.

À l'âge de 67 ans, les hommes peuvent espérer vivre encore 16,4 ans en moyenne, tandis que les femmes peuvent ajouter encore 19,3 ans à leur vie. Cette durée de vie attendue a connu une légère baisse par rapport aux données de mortalité de 2020-2022.

Cependant, par rapport aux premières données de mortalité bavaroises de 1891-1900, l'espérance de vie actuelle a plus que doublé. Depuis le tableau d'espérance de vie de 1986-1988, qui reposait sur le recensement de 1987, l'espérance de vie pour les garçons nés a augmenté de 72,4 ans et pour les filles de 78,7 ans.

Compte tenu des tendances actuelles, les individus nés en Bavière peuvent s'attendre à dépasser les chiffres d'espérance de vie du tableau de 1986-1988, avec les hommes vivant au-delà de 72,4 ans et les femmes dépassant 78,7 ans. En conséquence, l'amélioration globale de l'espérance de vie depuis la période de 1891-1900 a contribué de manière significative à un écart d'espérance de vie plus important entre les sexes, les femmes étant maintenant attendues pour vivre 8,8 ans de plus que les hommes.

