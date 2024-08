- L'espérance de vie en Rhénanie du Nord-Westphalie est légèrement réduite.

La durée de vie moyenne en Rhénanie-du-Nord-Westphalie a légèrement diminué pour la deuxième année consécutive. Pour les femmes, elle est maintenant de 82 ans et 5 mois, et pour les hommes, de 77 ans et 11 mois, selon l'Office statistique d'État IT.NRW de Düsseldorf.

Par rapport à l'évaluation précédente, la durée de vie pour les femmes a diminué d'environ trois mois, et pour les hommes, de deux mois. Ces chiffres sont basés sur des données de 2021 à 2023.

La durée de vie peut varier, a déclaré un représentant. L'office n'a pas donné d'autres raisons pour cette baisse. Les valeurs les plus élevées des 20 dernières années ont été enregistrées entre 2018 et 2020. À cette époque, la durée de vie moyenne pour les nouveau-nés femmes était de 82 ans et 10 mois, et pour les hommes, de 78 ans et 4 mois.

L'impact du pandemic sur l'espérance de vie statistique des personnes âgées

L'espérance de vie des personnes âgées a également diminué récemment. Pour les femmes âgées de 70 ans, elle est en moyenne de 16 ans et 5 mois, et pour les hommes du même âge, elle est à peine de 14 ans. Cela représente une baisse de deux mois par rapport au calcul précédent. Selon IT.NRW, cette baisse est due à l'augmentation du nombre de décès causés par la pandémie de Corona virus.

Une personne âgée de 70 ans aujourd'hui a une espérance de vie statistiquement plus élevée qu'un nouveau-né, grâce à la survie de nombreux risques liés aux stades précoces de la vie, tels que les accidents de la route mortels.

