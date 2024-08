- L'Espagnol Álex Mumbrú est le nouvel entraîneur de basket

Alex Mumbru est le successeur de Gordon Herbert, l'entraîneur vainqueur de la Coupe du monde, au poste d'entraîneur principal de l'équipe nationale masculine de basket-ball allemande. L'Espagnol, relativement inconnu en Allemagne, est appelé à poursuivre le succès de l'équipe au plus haut niveau mondial. "Nous voulions un entraîneur jeune, qui convienne à notre équipe, soit motivé pour travailler avec la DBB et veuille développer quelque chose", a déclaré le président de la Fédération allemande de basket-ball (DBB), Ingo Weiss, lors de la présentation à Berlin.

C'est la première expérience de Mumbru en tant qu'entraîneur national. "Je suis excité à l'idée de poursuivre le excellent travail accompli par l'équipe nationale ces dernières années. Je suis prêt à relever ce défi", a déclaré l'Espagnol de 45 ans.

Plusieurs médias avaient précédemment rapporté la nomination imminente de Mumbru. Herbert, qui a conduit l'équipe allemande à la quatrième place aux Jeux olympiques avec le capitaine Dennis Schröder, a annoncé son départ à l'avance et rejoindra le champion d'Allemagne, Bayern Munich. La fédération allemande exclut un doublon en tant qu'entraîneur de club et national, contrairement à d'autres nations.

Mumbru, un Catalan de 45 ans, a fait partie de la génération dorée de l'Espagne en tant que joueur professionnel. Il a remporté l'or aux Championnats du monde et d'Europe et l'argent aux Jeux olympiques de 2008. Il a récemment entraîné le club d'EuroLeague, FC Valencia. Après avoir manqué les playoffs de l'EuroLeague la saison précédente, le quinquagénaire a été renvoyé.

Mumbru sera mis à l'épreuve pour la première fois en novembre lors des qualifications pour l'EuroBasket, où il devra probablement se passer des joueurs NBA comme Dennis Schröder et les frères Wagner, ainsi que de la plupart des joueurs de l'EuroLeague. L'héritage de Herbert est important. Sous sa direction, l'équipe a remporté la Coupe du monde l'an dernier, le bronze aux Championnats d'Europe 2022 et a terminé quatrième aux Jeux olympiques de Paris, marquant ainsi la période la plus réussie de l'équipe à ce jour.

Malgré les qualifications pour l'EuroBasket en novembre, Mumbru a déclaré : "Je ne vais pas m'appuyer uniquement sur les joueurs NBA ou de l'EuroLeague pour le succès de notre équipe". Après avoir affronté des défis dans son précédent rôle d'entraîneur, Mumbru a déclaré : "Je n'ai pas peur de repartir de zéro et de me prouver à nouveau en tant qu'entraîneur".

Lire aussi: