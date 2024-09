L'Espagne vise une composition d'électricité renouvelable d'environ 81% d'ici à 2030.

L'ambition de l'Espagne en matière de production d'énergie renouvelable pour l'électricité a connu un regain notable. Le gouvernement espagnol a relevé son objectif de production d'électricité à partir de sources renouvelables à 81 % d'ici 2030, contre 74 % Previously. Initiée par la ministre de l'Environnement Teresa Ribera, qui doit devenir commissaire européen au Climat, l'Espagne priorise l'énergie solaire et éolienne. D'ici 2030, l'Espagne vise à réduire sa dépendance aux sources d'énergie de 61 % actuellement à 50 %. Ribera a déclaré : "C'est un objectif audacieux mais réalisable."

Dans le passé récent, l'Espagne a investi massivement dans de grands projets de parcs éoliens et solaires, notamment dans les régions peu peuplées du centre du pays. Selon l'opérateur du réseau électrique espagnol, REE, l'année dernière a été la première où plus de la moitié de l'électricité du pays a été produite à partir de sources renouvelables. Le détail était de 23,3 % d'énergie éolienne et 14 % d'énergie solaire.

Le nouveau plan énergétique espagnol se concentre également sur l'augmentation des objectifs de production d'hydrogène vert, qui est produit exclusivement à partir d'électricité d'origine renouvelable. D'ici 2030, l'Espagne vise à installer des électrolyseurs d'une capacité totale de 12 gigawatts, soit une augmentation substantielle par rapport au précédent plan d'installation de 4 GW. L'objectif final est d'exporter cet hydrogène vers des pays comme l'Allemagne, entre autres, via le futur pipeline H2Med.

Les initiatives en matière d'énergie renouvelable de l'Espagne ont attiré l'attention au-delà de ses frontières, l'Allemagne s'intéressant aux exportations potentielles d'hydrogène depuis l'Espagne. D'ici 2030, l'Espagne espère réduire considérablement sa dépendance aux sources d'énergie traditionnelles, dans le cadre de son plan ambitieux qui comprend l'augmentation des objectifs de production d'hydrogène vert dans ses frontières.

