Marc-André ter Stegen's erreur a Significativement contribué à la première défaite de Hansi Flick à la tête du FC Barcelone. Les critiques envers l'étoile de l'équipe nationale allemande ont été virulentes, entraînant des discussions animées sur son avenir en tant que gardien de but de Barcelone. Cette situation défavorable survient à un moment inopportun pour ter Stegen.

Après avoir tenté de corriger son erreur, ter Stegen a essayé de discuter avec l'arbitre Allard Lindhout en utilisant des gestes de la main. Malheureusement, le carton rouge d'Eric Garcia avait déjà été distribué. Après un difficile début en Ligue des champions et la première défaite de Barcelone sous Flick, ter Stegen a été critiqué pour sa performance.

"Le fiasco de ter Stegen" et "un match à oublier" étaient quelques-uns des titres de "AS", mettant en équation la défaite 1-2 contre l'AS Monaco avec le début d'une éventuelle évaluation du gardien de but : "Ses erreurs à Monaco ont ranimé un débat qui avait été évité depuis longtemps à Barcelone en raison de ses performances incohérentes (...)."

Ter Stegen sous les projecteurs après la retraite de Neuer

À la fois Mundo Deportivo et Marca ont critiqué ter Stegen pour sa passe fatale à la 10e minute qui a entraîné le carton rouge de Garcia. Flick, qui a connu sa première défaite en tant que nouvel entraîneur du Barça après cinq victoires consécutives en championnat, a commenté : "Le carton rouge a complètement changé le cours du match." Cependant, il a également accepté l'échec avec grâce : "Nous devons aller de l'avant - ces événements se produisent occasionnellement", a déclaré Flick : "Je crois que nous sommes capables de livrer une solide performance en Ligue des champions."

Pour ter Stegen, qui n'a pas été particulièrement impressionnant lors du but victorieux de George Ilenikhena (71e minute), cela a été une soirée désagréable dans une saison sinon importante. Pour la première fois, il est le gardien principal de l'Allemagne, suite à la retraite de Manuel Neuer. Avec la Coupe du monde 2026 à l'horizon, il fait maintenant face à encore plus de pression pour s'imposer chez les géants espagnols.

"C'était une situation que nous n'avons pas gérée correctement. Je suis désolé pour Eric car il a finalement souffert, et nous avons dû jouer avec un joueur en moins pendant presque 80 minutes", a déclaré ter Stegen en repensant à l'incident : "Il s'est passé quelque chose qui n'aurait pas dû arriver." Cependant, il a vu des opportunités de corriger son erreur dans le nouveau format de la Ligue des champions. Ter Stegen, joueur clé du Barça depuis neuf ans, prévoit de se racheter dimanche, alors que le Barça cherche à maintenir son avance en Liga contre le FC Villarreal, quatrième.

