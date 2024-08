L'Espagne fournira 500 000 doses de vaccin Mpox à l'Afrique.

Au milieu de l'épidémie croissante de Mpox dans divers pays d'Afrique centrale, l'Espagne a décidé de contribuer avec 500 000 doses de vaccin à la région. Cette donation représente 20% des réserves de vaccins contre la Mpox de l'Espagne, selon le ministère de la Santé espagnol, annoncé mardi. Le gouvernement espagnol encourage les autres pays européens à suivre cet exemple en donnant 20% de leur stock de vaccins contre la Mpox aux pays africains touchés, plutôt que de les garder dans les régions sans crise. Le ministère de la Santé espagnol n'a pas révélé les pays destinataires ou le calendrier de livraison.

Le nombre de cas et de décès liés à la Mpox augmente en Afrique. Depuis juillet, des épidémies sporadiques ont été signalées en République démocratique du Congo, au Burundi, au Kenya, au Rwanda et en Ouganda. L'OMS a classé l'épidémie actuelle de la souche plus dangereuse 1b du virus comme une urgence de santé publique de portée internationale.

Le gouvernement allemand avait déjà annoncé lundi son intention de donner 100 000 doses de vaccin contre la Mpox aux régions touchées, principalement en Afrique. Ces doses seront fournies "bientôt" des réserves de la Bundeswehr, a confirmé le porte-parole du gouvernement Steffen Hebestreit. Cela signifie que l'Allemagne est proche de l'épuisement de son stock total de vaccins contre la Mpox pour cette cause. Selon un représentant du ministère de la Défense, le stock actuel s'élève à 118 000 doses. Aucune décision n'a encore été prise concernant une éventuelle nouvelle commande.

Le virus Mpox a été découvert pour la première fois en 1958 dans des singes de laboratoire au Danemark. Cette maladie, caractérisée par de la fièvre, des douleurs musculaires et des lésions cutanées similaires à la variole, était connue sous le nom de « variole du singe » pendant plusieurs décennies.

