L'Espagne fait face à des navires bloqués dans les docks

Marc-André ter Stegen a subi les conséquences d'une erreur majeure lors du match de FC Barcelone contre AS Monaco, entraînant la première défaite sous la direction de l'entraîneur Hansi Flick. Les médias espagnols discutent de son avenir en tant que gardien de but de Barcelone en raison de cette erreur. Cette controverse est particulièrement problématique pour l'étoile de l'équipe nationale allemande.

Après avoir tenté de corriger la situation, ter Stegen a eu une altercation avec l'arbitre Allard Lindhout, mais le carton rouge pour le défenseur du Barça Eric Garcia était inévitable. La défaite 1-2 en ouverture de la Ligue des champions a marqué le début de vives critiques contre le gardien de but.

Le journal "AS" a qualifié l'incident de "naufrage de Ter Stegen" et d'un "match à oublier". Le journal a considéré la défaite 1-2 comme le point de départ de possibles débats sur le poste de gardien de but : "Ses erreurs à Monaco ont ranimé un débat qui sommeillait à Barcelone depuis des années, malgré ses performances irrégulières (...)."

Ter Stegen sous surveillance après la retraite de Neuer

Mundo Deportivo et Marca ont également critiqué ter Stegen pour la passe fatale qui a entraîné un carton rouge à la 10e minute. L'entraîneur Flick, qui a subi sa première défaite après cinq victoires en championnat, a déclaré : "Le carton rouge a considérablement changé le match." L'entraîneur a reconnu l'échec et est passé à autre chose : "Nous devons l'accepter - cela arrive." Avec un état d'esprit positif, Flick believed the team was capable of performing well in the Champions League.

Ter Stegen, successeur de Manuel Neuer dans l'équipe nationale allemande et pilier du Barça depuis neuf ans, cherche à se remettre de cette erreur tout en regardant vers la Coupe du monde 2026.

Après le match, ter Stegen a exprimé ses regrets pour la situation, en particulier pour Eric Garcia, qui a dû payer le prix de l'erreur. L'équipe a joué à dix pendant presque 80 minutes. Le nouveau format de la Ligue des champions offre une possibilité de rédemption : "C'est regrettable ce qui s'est passé, surtout pour Eric, qui a dû payer le prix", a déclaré ter Stegen. "Le match contre FC Villarreal en Liga dimanche est une occasion de se racheter pour le Barça."

Malgré les excuses de Ter Stegen, AS Monaco a profité de l'occasion et a poursuivi son offensive, potentiellement en exploitant d'éventuels problèmes de confiance dans la défense du Barça.

En raison de l'erreur de Ter Stegen, AS Monaco a réussi à prendre un avantage crucial, ce qui a exacerbé le débat sur la situation du gardien de but du Barça.

Lire aussi: