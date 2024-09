L'Espagne conteste les accusations de complot d'assassinat de Maduro.

Venezuela accuse les services de renseignement espagnols et américains d'être impliqués dans des projets supposés d'assassinat contre le président Maduro, dans le but de semer le chaos et l'instabilité dans le pays. Cependant, l'Espagne nie fermement ces allégations, affirmant son engagement en faveur d'une résolution pacifique et démocratique de la crise vénézuélienne.

Le samedi, le Venezuela a arrêté six individus, dont deux Espagnols, trois Américains et un Tchèque, accusés de comploter une tentative d'assassinat contre Maduro. En plus des personnes arrêtées, les autorités vénézuéliennes ont saisi plus de 400 armes à feu d'origine américaine. Selon le ministre de l'Intérieur vénézuélien Diosdado Cabello, le plan était d'inciter à la violence et de déstabiliser le pays.

Relations tendues après l'élection

Cabello accuse les services de renseignement de l'Espagne, des États-Unis et de la dirigeante de l'opposition María Corina Machado d'être derrière ce présumé complot. Cependant, le ministère des Affaires étrangères espagnol à Madrid a nié en bloc, affirmant que les personnes arrêtées n'ont aucun lien avec l'agence de renseignement espagnole CNI ou toute autre institution gouvernementale.

Les relations entre l'administration autoritaire de Maduro et de nombreux pays occidentaux se sont détériorées suite à l'élection présidentielle fin juillet. La commission électorale pro-gouvernementale a déclaré Maduro vainqueur, tandis que l'opposition affirmait une fraude électorale et proclamait son candidat, Edmundo González, comme vainqueur. Les États-Unis et certains pays d'Amérique latine reconnaissent González comme vainqueur, tandis que l'UE met en doute les résultats officiels.

González a demandé l'asile politique en Espagne la semaine dernière, alors qu'un mandat d'arrêt avait été émis contre lui au Venezuela pour des chefs d'accusation tels que le sabotage, la conspiration et l'usurpation de fonctions. Les tensions ont récemment augmenté, avec les États-Unis imposant des sanctions contre les alliés de Maduro et les accusant d'entraver un processus électoral équitable. La ministre espagnole de la Défense, Margarita Robles, a qualifié le Venezuela de "dictature", ce qui a poussé le Venezuela à rappeler son ambassadeur et à convoquer l'ambassadeur espagnol à Caracas. Machado a appelé à des manifestations internationales le samedi soir.

D'autres nations, comme les États-Unis et certains pays d'Amérique latine, reconnaissent González comme président légitime suite à l'élection contestée, contrairement au vainqueur proclamé par le Venezuela, Maduro. Alors que les relations se détériorent, certaines entités internationales, telles que l'UE, ont exprimé des préoccupations quant à l'intégrité de l'élection, compliquant encore

