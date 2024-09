- L'Espagne connaît une diminution des incendies de forêt et des décès dus à la chaleur

Nouveau record de chaleur en Espagne. Août a été marqué par une vague de chaleur historique, avec une température moyenne de 25 degrés, selon le service météorologique espagnol, Aemet. Cela représente deux degrés de plus que la moyenne de 1991 à 2020 et dépasse les niveaux de chaleur des mois comparables des années exceptionnellement chaudes de 2003 et 2023, a rapporté Aemet sur la plateforme X.

Pour l'ensemble de l'année 2024, la température préférée en Espagne est prévue autour de 15,8 degrés, correspondant à l'indice de chaleur de l'année record de 2022. Cela ferait des années à partir de 2020 les quatre plus chaudes jamais enregistrées, selon le service météorologique.

Mer Méditerranée à température de bain.

De nombreuses personnes cherchent refuge dans la mer pour échapper à la chaleur, mais même là, le réchauffement climatique se fait sentir. Une vague de chaleur a élevé la température de la mer Méditerranée au large de Majorque, une île de vacances populaire pour les Allemands, à une température de bain. Un bouée dans le sud-ouest de l'île a enregistré une température de l'eau de 31,87 degrés, selon l'Association météorologique espagnole, Ametse. Le record précédent de 31,36 degrés datait seulement de deux ans.

Moins d'incendies de forêt, moins de victimes.

Cependant, il y a une bonne nouvelle. À la fin août, 46 pour cent moins de terres avaient été ravagées par les incendies de forêt par rapport à la même période de l'année dernière. "Depuis que 80 pour cent des incendies sont déclenchés par des activités humaines, on peut dire que la société a pris plus conscience cette année", a déclaré Elena Hernández de l'organisation pour la prévention des incendies de forêt au journal "El País". Les précipitations plus importantes au cours des six premiers mois de l'année ont également réduit le risque d'incendies de forêt. Comme les incendies de forêt sont les plus susceptibles de se produire là où il a été extrêmement sec auparavant, et que le sol et la végétation sont déshydratés.

Le nombre de décès liés à la chaleur en Espagne a également diminué. Alors que le Centre national d'épidémiologie de l'Institut de santé Carlos III projetait le nombre de décès liés à la chaleur l'année dernière à plus de 7 700, l'Institut prévoit que le nombre de cette année sera inférieur à 3 000 d'ici la fin août. Un début d'été plus tempéré et un comportement plus prudent des groupes à haut risque ont été avancés comme possibles raisons de la diminution.

Entre-temps, les températures dans la plupart des régions d'Espagne sont revenues à des niveaux confortables. De la pluie, du vent et des températures autour de 20 degrés sont prévus pour différentes régions du pays.

La nouvelle de la diminution du nombre de décès liés à la chaleur en Espagne cette année a été largement rapportée, avec le Centre national d'épidémiologie prévoyant seulement autour de 3 000 d'ici la fin août, considérablement moins que les 7 700 projetés l'année dernière. D'un autre côté, de nombreux médias rapportent également l'augmentation alarmante de la température de la mer Méditerranée au large de Majorque, atteignant une température de bain de 31,87 degrés, dépassant le record précédent établi il y a seulement deux ans.

Lire aussi: