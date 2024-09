L'Espagne bat son record de température en août.

Enregistrements de températures élevées becoming plus fréquents, et ils ne restent pas à leurs valeurs maximales pendant longtemps. L'Espagne a enregistré un nouveau pic en août, avec une température moyenne de 25 degrés, selon le service national de météorologie Aemet. Cela représentait deux degrés de plus que la température habituelle de 1991 à 2020, et même surpassait les températures d'août des années exceptionnellement chaudes de 2003 et 2023. Selon une déclaration d'Aemet sur la plateforme X, la température moyenne annuelle de l'Espagne pour l'année 2024 devrait être d'environ 15,8 degrés, égalant le record établi en 2022. Cela signifie que 2020, 2022 et 2024 seraient les trois années les plus chaudes jamais enregistrées en Espagne, a souligné Aemet.

Record de chaleur en Méditerranée

De nombreuses personnes fuient la chaleur en se rendant sur les plages et en cherchant un soulagement dans la mer. Cependant, le changement climatique perturbe souvent ces projets. Une vague de chaleur a élevé la température de la Méditerranée près de Majorque, un lieu de vacances populaire pour les Allemands, à des températures de bain. Un bouée située au sud-ouest de l'île a mesuré une température de l'eau de 31,87 degrés, battant le précédent record établi moins d'un an auparavant.

Diminution des incendies de forêt, des décès liés à la chaleur

Malgré la chaleur, il y a quelques bonnes nouvelles. En août, moins de terres ont été ravagées par les incendies de forêt par rapport à la même période de l'année précédente, avec une diminution de 46 %, selon Elena Hernández de l'organisation dédiée à la prévention des incendies de forêt. Étant donné que 80 % des incendies de forêt sont causés par des activités humaines, Hernández a attribué cette diminution de cette année à une prise de conscience accrue dans la société. Plus de précipitations lors de la première moitié de l'année ont également réduit le risque d'incendies de forêt car le risque est plus élevé dans les zones qui étaient Previously quite dry and where the soil and vegetation had been dried out.

Le nombre de décès liés à la chaleur en Espagne a également diminué. L'an dernier, le Centre national d'épidémiologie de l'Institut Carlos III de la santé a estimé plus de 7 700 décès liés à la chaleur. À la fin août de cette année, l'institut a révisé cette estimation à plus de 3 000, invoquant un début d'été plus frais et une comportement plus prudent des populations à risque comme raisons.

Maintenant, les températures dans de vastes parties de l'Espagne sont revenues à des niveaux plus confortables, avec de la pluie, du vent et des températures autour de 20 degrés prévus pour la plupart du pays.

