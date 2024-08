Les attentes étaient élevées pour la France avant la finale masculine pour la médaille d'or, mais la réalité de la première mi-temps a été brutale pour l'équipe de Thierry Henry.

Le stade du Parc des Princes – la maison du géant français Paris Saint-Germain – était une mer de drapeaux tricolore avant le match et les spectateurs avaient de grands espoirs pour cette équipe jouant sur leur terrain.

Beaucoup dépendait du légendaire Français Henry, qui est habitué à gagner en tant que joueur mais pas encore en tant qu'entraîneur.

Enzo Millot a ouvert le score tôt pour la France après une erreur de garderie d'Arnau Tenas, mais La Roja a riposté avec trois buts en 10 minutes grâce à Álex Baena et au doublé de Fermín López pour prendre une avance de 3-1 à la mi-temps et stupéfier le Parc des Princes.

Mais encouragés par un public local tonitruant en deuxième mi-temps, Les Espoirs ont fait leur comeback grâce à une talonnade de Maghnes Akliouche et un penalty dans les dernières minutes de Jean-Philippe Mateta pour égaliser à 3-3.

Mais la France a finalement craqué en prolongation lorsque Sergio Camello a marqué deux superbes coups francs pour faire 5-3 et offrir la médaille d'or à l'Espagne. Le titre olympique est le deuxième jamais remporté par La Roja et le premier depuis les Jeux de Barcelone en 1992.

« Il y a eu quelques minutes pendant la première mi-temps où nous avons disparu et nous avons payé cher pour ça », a déclaré Henry après le match.

« Ensuite, nous avons été capables de nous remettre dans le match. Ce n'était pas facile de construire cette équipe, mais je suis fier du travail que nous avons accompli. »

Le succès international incroyable de l'Espagne

Le sélectionneur de l'Espagne Santi Denia a déclaré que la finale ne serait pas facile et a félicité son équipe pour avoir remporté la victoire.

« Ces matches sont toujours difficiles. Vous avez une équipe très forte comme la France qui peut très bien défendre, mais nous avons réussi à la briser », a-t-il déclaré. « Je suis très heureux car nos joueurs ont sacrifié beaucoup pour être ici et ils méritent de gagner la médaille d'or. »

« C'est difficile pour moi de parler », a déclaré Camello à la télévision espagnole. « Je veux remercier toute l'équipe. J'étais en théorie l'un des quatre joueurs à ne pas être sélectionné dans l'équipe.

« Moi marquant ces buts, c'est grâce à mes coéquipiers qui ont cru en moi. L'entraîneur des gardiens m'a dit qu'il avait rêvé que je marquerais le but de la finale. Champions olympiques. C'est de l'histoire, depuis 1992. Nous apprécierons cela encore plus avec le temps. Nous sommes les enfants les plus heureux du monde. »

Cela marque une véritable période de succès pour le football espagnol. Ses équipes nationales ont également remporté la Coupe du monde féminine 2023, l'Euro 2024 et le Championnat d'Europe des moins de 19 ans 2024.

« Quel match et quelle prolongation ! » a écrit le champion olympique de tennis espagnol Carlos Alcaraz sur X, anciennement connu sous le nom de Twitter. « Félicitations ! »

