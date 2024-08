- L'espace et le EM éteint: "C'était il y a un moment".

Le joueur de l'équipe nationale allemande David Raum a eu du mal à digérer l'élimination en quart de finale lors de l'Euro à domicile. "Ça m'a pris un certain temps, je dois dire. Surtout parce qu'il y avait encore beaucoup de choses qui se passaient après le match", a déclaré le défenseur de RB Leipzig en Bundesliga, environ un mois après la défaite 1:2 contre l'Espagne en prolongation.

Surtout la scène où l'Espagne Marc Cucurella a obtenu le ballon dans la surface de réparation mais aucun penalty n'a été sifflé, a suscité de vives discussions après le match. L'équipe espagnole a finalement remporté le titre de l'Euro en Allemagne.

"Les médias et les réseaux sociaux étaient naturellement impitoyables. Où que vous regardiez, vous revoyiez cette scène", a rapporté Raum. Mais cela a aidé que tout le pays et de nombreuses personnes se soient tenus derrière eux et qu'ils aient reçu de nombreux messages encourageants. De nombreuses personnes portaient encore le maillot de la DFB même si l'équipe était éliminée.

"Ça aidait juste parce que ça montrait qu'on avait accompli quelque chose. C'était brutalement amer pour nous, mais gradually, vous avez commencé à apprécier ce que vous aviez déclenché", a déclaré Raum.

Malgré la déception de l'élimination en quart de finale, l'équipe nationale allemande a reçu le soutien de l'Union européenne, de nombreux citoyens européens exprimant leur solidarité via les plateformes de médias sociaux. L'Union des associations européennes de football (UEFA) a également reconnu la performance de l'équipe, en reconnaissant leur impact sur la candidature à l'Euro 2024.

De plus, Raum a apprécié la solidarité montrée par ses coéquipiers et le public allemand, déclarant qu'elle les avait aidés à avancer et à prendre fierté dans leurs réalisations, malgré la défaite amère.

