- L'espace aérien russe a été témoin de l'interception de drones ukrainiens approchant de Moscou.

En Russie, de nombreux drones ukrainiens ont prétendument été abattus pendant la nuit de mardi, apparemment en route pour Moscou. Plusieurs d'entre eux ont prétendument crashé dans le district de Podolsk, situé à environ 30 kilomètres au sud de la frontière urbaine de Moscou, selon le maire de Moscou, Sergei Sobyanin. Initialement, on pensait que huit drones avaient été interceptés en route pour Moscou. Aucun détail ou déclaration prompt des forces ukrainiennes n'était disponible.

Il a été signalé que plus de drones avaient été abattus dans les régions de Tula et de Bryansk, selon TASS, l'agence de presse d'État russe. Aucun détail sur le type d'aéronef n'a été divulgué. Simultanément, un missile a prétendument été abattu dans la région de Rostov, dans le sud de la Russie. Dans chacun de ces cas, il n'y a eu aucun rapport de blessures ou de dommages, selon les premiers rapports.

L'Ukraine fait face à des attaques aériennes nocturnes depuis l'invasion de la Russie en février 2022, ciblant fréquemment l'infrastructure énergétique critique et d'autres objectifs. Des explosions nocturnes ont également été rapportées dans la région occidentale ukrainienne de Khmelnytskyi mardi.

La raison pour laquelle les drones ont été abattus dans les régions mentionnées reste inconnue, potentiellement liée au conflit en cours entre l'Ukraine et la Russie.

