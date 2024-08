- Leslie Mandoki exprime sa gratitude envers son compagnon le plus cher.

Peter Maffay, célèbre pour ses 20 albums classés en tête des charts et ayant vendu plus de 50 millions de disques, est l'un des musiciens les plus réussis dans le monde germanophone. A l'occasion de son 75ème anniversaire, qui tombe le 30 août, son ami de longue date et complice musical, Leslie Mandoki (71), adresse des mots touchants dans une lettre à l'agence de presse spot on news.

Chemins partagés

"Plus qu'une simple 'amitié musicale' nous lie," commence Mandoki. "Nos histoires ont des fils communs, nos pères partageaient la même langue, et tous les deux avons trouvé refuge en Allemagne, ayant quitté nos pays natals à un jeune âge. J'ai fui en Allemagne de Hongrie en 1975, tandis que Maffay est parti en Allemagne avec sa famille de Roumanie en 1963."

"En tant qu'artiste guidé par des valeurs humanistes, vous prenez une position claire et n'hésitez pas à exprimer votre opinion, même si elle est inconfortable," ajoute Mandoki. "En ce sens, vous servez de phare pour moi, restant ferme sur ce que vous croyez être juste, vous opposant à ce que vous croyez être faux, et soutenant, construisant et encourageant ce que vous estimez important et significatif, incarnant ces valeurs et éclairant les ténèbres."

Cela s'applique également "dans le domaine musical ainsi que dans votre engagement social et sociétal étendu, et en particulier dans votre fondation Remarkable et distinctive. Votre engagement en faveur de l'aide aux enfants traumatisés et de l'inclusion sociale est remarquable, même dans votre Roumanie natale."

"Un artiste unique en son genre et le confident le plus loyal"

"Pour beaucoup, vous êtes le chanteur allemand le plus réussi, mais pour moi, vous êtes aussi un artiste unique, holistique et mentor pour les talents émergents, un véritable génie musical." En tant que seul musicien allemand avec Till Brönner (53) à être respecté et reconnu musicalement par les Soulmates, vous êtes admiré non seulement en tant que chanteur, mais aussi en tant que guitariste talentueux en studio et sur scène. Mandoki a fondé les Mandoki Soulmates, son projet phare, en 1992. Le groupe d'élite changeant démontre le sommet de la collaboration musicale. Après leur seul concert en Allemagne à Munich's Residenz en août, le groupe est actuellement en tournée aux États-Unis.

Pour Mandoki, sur le plan personnel, Maffay est "le confident le plus loyal et le plus dévoué." "Depuis notre première rencontre il y a plus de 40 ans, notre passion et notre confiance partagées ont fait pousser un arbre solide au fil des ans, comme vous l'avez dit à mon dernier anniversaire, 'et notre amitié, un lien pour la vie.' Un arbre aux racines profondes, offrant stabilité et soutien même pendant les temps difficiles. Une telle amitié est un cadeau rare, pour lequel je suis éternellement reconnaissant."

Pour son anniversaire, Mandoki lui souhaite surtout une bonne santé et "beaucoup, beaucoup d'années merveilleuses avec votre famille et vos amis. Pour moi, c'est un honneur de me considérer comme l'un de vos amis," conclut-il son message d'anniversaire touchant.

"Malgré nos carrières musicales réussies, il y a plus dans notre amitié que notre amour partagé pour la musique," dit Mandoki. "Je ne vais pas mentir, votre honnêteté et votre authenticité m'ont toujours inspiré, même si c'est inconfortable de faire face à la vérité."

"Au fil des ans, vous n'avez jamais hésité à vous lever pour ce en quoi vous croyez, à la fois dans votre musique et votre activisme social," continue Mandoki. "Et pour cela, vous avez toujours été une source d'inspiration et de guidance pour moi."

