Leslie Jordan a aimé Instagram, qui lui a rendu la pareille.

Suite au décès de l'acteur comique lundi à l'âge de 67 ans, de nombreuses personnes se sont rendues sur son compte vérifié pour partager leur chagrin.

Cela semble tout à fait approprié compte tenu de l'utilisation prolifique de la plateforme de médias sociaux par Jordan.

Au plus fort de la pandémie, il a apporté de la joie à tant de gens avec son salut caractéristique, "Well s**t. Comment allez-vous ?", prononcé avec sa voix classique du Sud.

Instagram a permis à Jordan de gagner en notoriété et a offert à son public une plateforme pour se connecter avec un oncle impertinent et drôle dont beaucoup avaient besoin en ces temps sombres.

En 2020, Jordan a expliqué au Washington Post qu'il était revenu de Californie à Chattanooga, sa ville natale, pour une affaire familiale et qu'il avait décidé de rester pour s'abriter sur place avec ses proches.

"Je préférerais de loin être à l'abri avec ma famille", avait-il déclaré à l'époque. "Ma mère a 94 ans, j'ai une sœur jumelle - c'est comme une pièce de Tennessee Williams. Nous sommes tous là.

Le désir d'être proche - mais pas trop proche - de sa famille a été ressenti par de nombreuses personnes.

"J'ai pris un petit appartement à proximité, un Airbnb à proximité, parce que je me suis dit que je ne pouvais pas, à 65 ans, retourner vivre avec ma mère. Alors le soir, je viens ici", a-t-il plaisanté.

La star de "Call Me Kat" a déclaré au Tulsa World en 2021 qu'il avait posté deux fois par jour pendant 80 jours.

Un ami m'a appelé de Californie et m'a dit : "Tu es devenu viral"", s'est souvenu M. Jordan. J'ai répondu : "Non, je vais bien". Et il m'a dit : 'Non, tu es devenu viral'".

Il n'a pas tardé à comprendre ce que cela signifiait. Sur Instagram, il a attiré près de 6 millions de personnes qui se sont délectées de ses blagues, de ses observations et de ses histoires.

Dans une vidéo datant de 2020, il est assis sur le comptoir de sa cuisine et tente de méditer et de plonger dans son esprit avant d'abandonner.

Il plaisante en disant : "Putain de merde". "Je ne veux pas être dans mon esprit. C'est comme un mauvais quartier, chéri, tu ne veux pas y être seul".

Jordan a semblé apprécier ses pitreries autant que son public.

Il a déclaré à Anderson Cooper de CNN: "Il faut s'amuser, garder le moral. Vous devez rire. Vous devez vous aider les uns les autres".

Le dernier message de Jordan avant sa mort, posté dimanche, a donné quelques frissons à la lumière de ce qui allait se passer.

Il y chantait un hymne avec l'artiste Danny Myrick.

Ils chantent ensemble : "Quand on fera l'appel là-haut, je serai là".

Lire aussi:

Source: edition.cnn.com