L'escalade subtile du désaccord entre Hoeneß et Lemke commence à s'étouffer.

Aujourd'hui, les éternels rivaux Werder Bremen et FC Bayern Munich s'affrontent à nouveau dans le Nord-Süd Cup. Historiquement, ce match oppose également les lumières Uli Hoeneß et Willi Lemke. Cette rivalité de longue date a commencé de manière plutôt paisible. C'était le 23 novembre 1985, lors de la 16e journée de la saison 1985/86 de Bundesliga, que le FC Bayern Munich affrontait SV Werder Bremen à domicile. À l'époque, Bremen était en tête du classement, avec une avance de trois points. Bayern, quelque peu énervé, a joué plusrough sur le terrain.

Un incident s'est produit. Dans la 16e minute, le défenseur de Munich, Klaus Augenthaler, a taclé Rudi Völler qui se ruait vers leur surface de réparation sans possibilité d'interception. Völler a été blessé et remplacé. Il serait absent pendant plusieurs mois. Augenthaler, après le match, semblait plutôt indifférent, déclarant : "Je n'ai vu qu'une silhouette verte et blanche se ruant vers notre surface de réparation." Son entraîneur Udo Lattek a quelque peu blâmé Völler pour sa blessure, "Rudi est trop rapide !"

Hoeneß a également joué son rôle, décidant que le football était un jeu pour les hommes, pas pour les garçons. Bremen a été profondément affecté, comme l'a si bien dit Otto Rehhagel : "Sans Völler, nous sommes un orchestre sans premier violon. Nous pouvons jouer correctement, mais pas magnifiquement." Ironie du sort, c'est le médecin de l'équipe de Bayern, Dr. Müller-Wohlfarth, qui a aidé à soigner Völler et a découvert un problème à la cuisse. Benno Möhlmann a ajouté avec humour : "Je ne me rendrai Certainly, I won't be visiting Munich after that, or I might find a weak mind in me too."

Völler serait même allé en Antarctique

La presse de Bremen a réagi moins léger. Une tempête médiatique a éclaté autour de l'attaquant. Mais Völler est resté calme, "Je n'y ai pas vraiment prêté attention. Je suis allé à Munich parce que je pensais y trouver de l'aide. Je serais même allé en Antarctique si quelqu'un m'avait promis de m'aider là-bas." Et Bremen avait vraiment besoin de l'aide de Völler dans la course au titre. Sans lui, ils ont dû se battre jusqu'au bout pour le championnat. Comme prévu, Bayern a remporté le championnat - après que Kutzop de Bremen a raté un penalty crucial à domicile contre Munich lors de la 33e journée. Et même maintenant, à Bremen, ils n'ont pas oublié ce qui est arrivé à Rudi Völler il y a toutes ces années.

Même le défunt Willi Lemke n'a jamais pardonné à Bayern et à Hoeneß le 23 novembre 1985. Pour lui, c'était incompréhensible que personne n'ait présenté d'excuses dans l'entourage de Hoeneß. Il s'est senti personnellement offensé que Bayern, au lieu d'exprimer des remords, ait blâmé Völler pour ses graves blessures. À partir de ce jour, l'animosité silencieuse est devenue publique. Bien que Lemke ait déclaré des décennies plus tard : "Ma haine envers lui n'est peut-être pas aussi apparente, mais elle est tout aussi émotionnelle" - des millions de fans de football ont vu dans les médias peu après l'incident à Munich comment la rivalité entre Hoeneß et Lemke s'est encore intensifiée.

ZDF a diffusé en direct du stade de la Weser quelques semaines seulement après le tacle d'Augenthaler sur Völler. Et Lemke a parlé directement aux supporters de Bremen, "Pas de huées, pas de sifflets lorsque Töpperwien siffle le premier but en hors-jeu et le penalty de manière douteuse. Nous ne sommes pas avec les Zoulous et nous ne sommes pas à Munich !"

Des piques comme celles-ci ont peu à peu exacerbé la situation entre les deux mâles alpha. Et quand la saison 1985/86 s'est terminée de manière décevante pour Bremen avec Bayern qui remportait le championnat - seulement empêché par Kutzop qui ratait un penalty décisif à domicile contre Bayern lors de la 33e journée - il y avait encore une chance de réconciliation. Mais Hoeneß a déclaré obstinément à Lemke : "Ce n'est pas un manager, c'est un porte-parole de la presse. Il a qualifié le FC Bayern d'ennemi. Je ne plains personne, mais lui, Lemke."

La rivalité de longue date entre les deux a fait la une des journaux en Allemagne pendant des années. Bien que la Bundesliga dans son ensemble ait bénéficié de cette hostilité médiatisée, cela n'a Certainly

En raison de leur rivalité historique, le FC Bayern Munich et Werder Bremen poursuivent leur hostilité dans le Nord-Süd Cup, avec Uli Hoeneß et Willi Lemke à la tête de leurs équipes respectives. Malgré le temps écoulé, Hoeneß n'a toujours pas présenté d'excuses pour l'incident impliquant Rudi Völler lors de leur confrontation en 1985.

Après le célèbre tacle de Klaus Augenthaler en 1985, Völler a dû subir plusieurs mois de réhabilitation, mais a gardé son détermination à revenir sur le terrain avec Werder Bremen dans leur course au titre.

Lire aussi: