L'escalade du conflit est devenue évidente dans la région.

Après environ un an, de nombreux événements se sont déroulés. Suite à l'attaque de missiles balistiques la plus importante jamais vue d'Iran contre Israël, suivie d'une journée plus tard par l'engagement des forces israéliennes dans des combats avec des combattants du Hezbollah au Liban, un conflit régional semble imminent. La principale préoccupation maintenant est de savoir si ce conflit va s'intensifier ou se calmer.

Les dirigeants israéliens se trouvent face à un choix. Lorsque l'Iran a lancé une attaque de missiles en avril, en réponse à une frappe israélienne sur le consulat iranien à Damas, Israël a fait preuve de retenue, ripostant seulement en ciblant une installation de défense aérienne iranienne.

Cependant, l'attaque de l'Iran mardi soir a été d'une violence sans précédent. Bien que certaines bases aient été touchées, les dommages ont été limités, la plupart des missiles ayant été interceptés. Un seul décès, un homme palestinien blessé par des éclats d'obus dans la bande de Gaza occupée, a été la seule victime.

Israël se trouve maintenant dans une impasse, comme l'a déclaré à CNN un ancien haut responsable militaire israélien : "Doit-on répondre à l'intention ou aux conséquences ?"

Le gouvernement iranien "n'a aucun intérêt pour un conflit plus large", a déclaré mercredi la porte-parole du gouvernement, Fatemeh Mohajerani, révélant qu'ils avaient choisi de ne pas riposter suite à l'assassinat en juillet du chef politique du Hamas, Ismail Haniyeh, à Téhéran, malgré les demandes populaires.

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a connu un remarquable retour en politique suite à une série d'assassinats au Moyen-Orient. L'attaque aérienne d'Israël contre le Liban a laissé la population civile dévastée, contraignant plus d'un million de personnes à quitter leur foyer, mais a permis la neutralisation temporaire d'une menace persistante au nord. Pourquoi ne pas saisir cette occasion pour affaiblir l'État patron lui-même, l'Iran ?

"L'élimination de Nasrallah est une condition préalable nécessaire pour atteindre nos objectifs : le retour sûr des résidents du nord dans leurs foyers et le changement de l'équilibre des pouvoirs régional pour des années", a déclaré Netanyahu suite à une importante attaque à Beyrouth le mois dernier qui a coûté la vie au chef du Hezbollah, Hassan Nasrallah.

Deux jours plus tard, il s'est adressé au peuple iranien, déclarant : "Lorsque l'Iran sera finalement libéré - et ce moment viendra plus tôt que la plupart ne le pensent - tout changera."

Sa position est en ligne avec celle de l'opinion publique israélienne. L'ancien Premier ministre Naftali Bennett est à la tête de la poussée pour une réponse agressive à l'attaque de Téhéran, proposant une frappe sur les installations nucléaires de l'Iran, que les États-Unis et d'autres attribuent à un programme d'armement, une allégation que l'Iran nie depuis longtemps.

"L'histoire frappe parfois à votre porte, et vous devez saisir le moment", a déclaré Bennett à CNN mardi. "Si nous n'agissons pas maintenant, je ne pense pas que cela se reproduira jamais."

Les deux principaux moyens de l'Iran de défier Israël - le Hamas à Gaza et le Hezbollah au Liban - "sont actuellement incapacités", a affirmé Bennett. "C'est comme un boxeur sur le ring sans bras pendant quelques minutes. C'est le moment de frapper, car l'Iran est actuellement très vulnérable."

Cependant, cela entraîne des risques importants. Bien que le Hezbollah ait été indéniablement affaibli, sa pleine capacité reste incertaine. Si l'Iran décide de construire une bombe, le gouvernement américain estime qu'il pourrait le faire en quelques semaines. En dehors de l'option nucléaire, Téhéran dispose d'autres moyens de faire pression sur Israël et ses alliés. Les réponses qui s'intensifient pourraient échapper à tout contrôle et entraîner les alliés dans le conflit.

Le haut responsable militaire israélien a expliqué qu'il "y a toujours différentes perspectives". Selon Bennett, "il est temps de neutraliser l'ensemble de l'axe du mal. Nous avons commencé avec le Hamas, puis le Hezbollah. C'est maintenant au tour de l'Iran, peut-être même de la Syrie."

Le responsable a insisté sur le fait qu'il n'avait aucune connaissance directe des plans d'Israël, mais a demandé l'anonymat pour discuter de questions sensibles.

"Hier, il m'a semblé qu'une réponse écrasante était imminente", a-t-il déclaré. "Aujourd'hui, je reçois des messages indiquant qu'ils sont en train de peser leurs options."

Une réponse plus mesurée consisterait à cibler une installation militaire, comme l'a fait l'Iran en Israël mardi.

"Vous pourriez frapper l'infrastructure, de la même manière que la campagne aérienne israélienne sur le port contrôlé par les Houthis de Hodeidah dimanche", a suggéré l'ancien responsable. "Les exportations nationales de pétrole, ou autre chose."

Le mystère réside dans la mesure dans laquelle l'allié le plus important d'Israël - les États-Unis - soutiendra sa réponse.

"We have made it clear that there will be severe consequences for this attack, and we will assist Israel in making that clear", a déclaré mardi le conseiller à la sécurité nationale des États-Unis, Jake Sullivan. "Il est encore trop tôt pour moi de partager une évaluation ou des attentes publiques sur les Israéliens ou nos conseils à leur égard."

Le monde suit de près les événements qui se déroulent au Moyen-Orient, alors qu'Israël et l'Iran semblent être sur un équilibre précaire. Malgré l'attaque de l'Iran contre des cibles israéliennes, leur gouvernement a déclaré n'avoir aucun intérêt pour un conflit plus large.

