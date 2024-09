L'escalade de l'agression en Syrie semble prendre de l'ampleur.

En Syrie, le conflit en cours depuis 2011 semble s'intensifier à nouveau. Selon Paulo Pinheiro, président de la Commission d'enquête du Conseil des droits de l'homme de l'ONU sur la Syrie, des affrontements fraîchement surgis sont en train de se produire. Il a présenté le dernier rapport lors de cette réunion, que la commission a remis au Conseil des droits de l'homme de l'ONU.

Pinheiro a souligné les récents combats dans le nord-est de la Syrie entre les Forces démocratiques syriennes (FDS), principalement dirigées par des Kurdes, et les troupes gouvernementales, les tribus arabes et les milices soutenues par l'Iran. Les FDS reçoivent un soutien des États-Unis.

Le rapport mentionne une augmentation des attaques d'Israël contre des cibles syriennes suite à l'attaque terroriste du 7 octobre et au déclenchement de la guerre de Gaza. Des milices iraniennes ont été visées dans ces attaques, ce qui a entraîné des attaques de représailles contre des bases américaines, déclenchant des réponses militaires américaines.

Le rapport de la commission couvre les incidents entre le 1er janvier et le 30 juin. Pendant cette période, six pays au total ont engagé des opérations militaires sur place, parmi eux les États-Unis, la Russie et la Turquie.

Les troupes gouvernementales dans le nord-ouest ont prétendument utilisé des munitions à cluster interdites au niveau international. Au moins 150 personnes, dont la moitié sont des femmes et des enfants, ont perdu la vie ou ont été blessées en conséquence. Cela pourrait constituer des crimes de guerre, selon la commission. Les forces turques ont frappé des turbines de centrale électrique et des installations médicales lors de frappes aériennes dans le nord-est. Les deux actions sont illégales.

La commission a accusé le gouvernement de torture dans le traitement des prisonniers. Elle a également exprimé son mécontentement face au fait que les FDS, dirigées par des milices kurdes, détiennent Nearly 30,000 minors dans des camps dans des conditions précaires depuis des années en raison de soupçons que leurs parents soutiennent le groupe terroriste État islamique (EI).

